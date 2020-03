Villacís se "arrepiente" de haber ido a la manifestación del 8M

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este jueves que "con los datos que se van conociendo" ahora en relación al avance del coronavirus se "arrepiente" de haber acudido a la manifestación convocada por el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo, cuya autorización, ha subrayado, no era competencia del Ayuntamiento.

A una pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa ha argumentado su presencia en la manifestación del 8M porque "conocía los mismos datos que el resto de mujeres" que se manifestaron aquel domingo, y por la "promoción activa" que hizo el Gobierno central, con "ministras en la cabecera".

"Sabiendo todo lo que sabemos ahora y los datos que quizá se conocían (en ese momento) la verdad es que me arrepiento, me arrepiento y mucho, y me arrepiento por la gente que pudo acompañarme o estar ahí. Creo que mi decisión pensaba que era acertada con los datos que conocía, pero hoy con todos los que se van conociendo creo que no fue acertada", ha afirmado.

La edil de Ciudadanos ha subrayado que el Ayuntamiento de Madrid no tenía "ninguna competencia" para autorizar o desautorizar la marcha, sino que era una decisión de la Delegación del Gobierno.

"Yo como vicealcaldesa no podía haber hecho nada por evitarlo", ha apostillado en la comparecencia retransmitida en 'streaming' en la que ha estado acompañada por la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

Una jueza de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia contra el delegado del Gobierno en la Comunidad madrileña, José Manuel Franco, presentada por un particular por haber permitido concentraciones multitudinarias entre los pasados días 5 y 14, como las del 8 de marzo a pesar de la expansión del virus.