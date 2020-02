Villacís, sobre una posible candidatura de Igea, espera que en Ciudadanos "se hable menos de personas y más de proyecto"

En declaraciones a los periodistas al asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, a Villacís le han preguntado sobre la posibilidad de que Igea finalmente se postule para intentar presidir Cs, a lo que ha contestado señalando que el partido "está abierto a que todo el que quiera presentarse se presente".

"Lo que me gustaría que ocurriese es que se hablase menos de personas y más de proyecto, que creo que es lo que tiene que ocurrir en un debate de primarias", ha manifestado la responsable de Política Municipal en la Gestora de la formación naranja.

El vicepresidente autonómico ha acudido este lunes a un desayuno informativo de 'El Mundo Castilla y León' en Valladolid donde intervenía Arrimadas. Allí ha dicho a los periodistas que quería escuchar a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso antes de tomar una decisión.

"Nos presentaremos a unas primarias si entendemos que no se está interpretando correctamente la voluntad de los militantes y si entendemos que el resultado de las enmiendas nos avala para intentar defender esa postura", ha indicado.

Así se ha referido a las enmiendas presentadas por las agrupaciones locales del partido a las ponencias de Estatutos y de Estrategia que se debatirán en la Asamblea General de marzo. La corriente crítica Cs Eres Tú, de la que forma parte Igea, ha impulsado una enmienda a la totalidad de los Estatutos apostando por un modelo de partido con el que Arrimadas no coincide.

CRISIS ENTRE 'GÉNOVA' Y EL PP VASCO

Por otro lado, Villacís ha dicho que prefiere no pronunciarse sobre la crisis entre la dirección nacional del PP y el PP vasco a raíz de la coalición con la formación naranja para las elecciones autonómicas en Euskadi, que ha acabado con 'Génova' descartando a Alfonso Alonso como candidato a lehendakari.

"Yo no me meto en lo que hacen los otros partidos. Lo que a nosotros nos preocupaba es tener una alternativa en la que confiasen todos los vascos constitucionalistas, que hace mucho tiempo que no tienen una opción a la que votar, y creo q lo hemos conseguido negociando entre dos fuerzas políticas", ha afirmado.