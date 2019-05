Villacís considera una "misión cumplida" acabar con el gobierno de Carmena y se plantea entrar en el Ayuntamiento

"Queríamos terminar con un gobierno populista, así que misión cumplida por ahora", ha señalado Villacís en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, ha señalado la posibilidad de que Ciudadanos forme parte del gobierno de Madrid. "Lo estamos planteando porque nos apetece", ha indicado.

"Tenemos un gran proyecto y mucha experiencia", ha manifestado la candidata de la formación 'naranja', al tiempo que resaltaba algunos requisitos para gobernar con el PP, que obtuvo este domingo 15 concejales frente a los 11 del partido de Albert Rivera. "Tiene que ser un proyecto en el que creamos y con unos puntos de programa que seamos capaces de compartir", ha manifestado, haciendo referencia al proyecto del PP para gobernar en la capital.

Preguntada por los pactos de Ciudadanos en otras Comunidades Autónomas, Villacís ha adelantado que no entregarán gobiernos territoriales al PSOE. "Ya dejamos claro que no entregaremos gobiernos a Sánchez y Aguado ya anunció que no pactará con Gabilondo en la Comunidad de Madrid", ha concluido.