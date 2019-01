Villacís defiende que Cs no admitirá cambios en su pacto con el PP en Andalucía

La secretaria de Política Municipal de Cs y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho hoy que su formación se siente únicamente "vinculada" al pacto alcanzado con el PP para gobernar en Andalucía que no podrá modificarse, y ha dicho que no cree que se repitan las elecciones en esa comunidad.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha anunciado que está embarazada de su tercer hijo, la portavoz de Cs en la capital ha considerado que la posición de su partido es "muy clara y muy firme" y se basa en la defensa del pacto para la investidura del popular Juan Manuel Moreno que ambas formaciones trasladarán mañana a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet.

"Ninguna otra cosa nos vincula, solo nos vincula ese pacto, de tal manera que lo que quieran plantear otros grupos políticos en materias que afectan a la igualdad, libertad y derechos de las mujeres y la sociedad en general... No, no van a cambiar ese pacto, no admitiríamos eso de ninguna de las maneras", ha respondido sobre cómo afecta a su formación la negociación entre el PP y Vox.

Tras insistir en que a los andaluces le preocupan "muy poco" las premisas planteadas por Vox, ha dicho que Ciudadanos puede responder de lo que hace su formación y que serán "otras fuerzas políticas" las que expliquen lo que hacen ellas.

Preguntada sobre si ve más cerca unos nuevos comicios en esa autonomía, ha dicho que no cree que se repitan porque "hay muchos partidos políticos que no sea el PSOE que saben que la prioridad es cambiar el Gobierno en Andalucía", aunque al ser preguntada por los periodistas ha explicado que se refería a Vox.

"Aquel partido que no contribuya al cambio será responsable de que el pacto no se produzca", ha comentado la portavoz municipal en referencia a la formación de extrema derecha.

"Yo creo que ahora mismo lo más inteligente es que los partidos que podemos proponer un cambio de modelo de Gobierno (lo hagamos), y el resto tendrá que valorar cómo puede contribuir o no, pero desde luego que las elecciones se vuelvan a producir no es un escenario que estén buscando los andaluces", ha indicado Villacís.

Preguntada sobre si Ciudadanos admitiría un pacto a tres con Vox, Begoña Villacís ha dicho que la negociación con el PP "ya está pasada" y hay un acuerdo "a dos" con el PP, con lo que a partir de ahora "son los otros partidos los que se tienen que pronunciar sobre lo que van a hacer, si van a votar a favor o en contra del cambio".

El partido de extrema derecha presentó ayer al PP 19 propuestas en las que reclamaba la derogación de la ley contra la violencia de género andaluza, así como la expulsión de 52.000 inmigrantes que asegura que se encuentran en situación irregular en Andalucía.

También que el Día de Andalucía pase a celebrarse el 2 de enero, día en que se conmemora la toma de Granada y la culminación de la Reconquista, en lugar del 28 de febrero, fecha en la que se aprobó el estatuto de autonomía.

PP y Vox seguirán trabajando esta tarde en Sevilla para llegar a un acuerdo sobre la investidura en Andalucía, tras la reunión celebrada esta mañana en Madrid desde la nueve y media hasta poco antes de mediodía, y en la que los populares ha planteado su propia propuesta.