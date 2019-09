Villacís defiende la actuación de Almeida frente a la violencia machista

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido la actuación del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, frente a la violencia machista, pese a que éste dijera recientemente que no comparte "ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo".

"El alcalde ha suscrito el pacto contra la violencia machista", ha señalado Villacís preguntada en una entrevista con la Agencia Efe por las palabras que Almeida pronunció en un minuto de silencio celebrado el pasado 19 de septiembre por el asesinato de una mujer a manos de su pareja en Madrid.

Almeida hizo estos comentarios en el transcurso de una discusión pública con el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que acudió con concejales de su grupo al minuto de silencio con una pancarta propia que rezaba 'La violencia no tiene género'.

La "realidad", subraya Villacís, es que "hubo un minuto de silencio que convocó el alcalde" y que "hay un pacto (contra la violencia machista) que está en marcha" promovido por PP y Ciudadanos.

Además, según ha recalcado Villacís la convocatoria de minutos de silencio por parte del Ayuntamiento "es un reconocimiento al hecho de que existe la violencia contra las mujeres".

La vicealcaldesa defiende que la negación que Vox hace de la violencia machista no les está perjudicando, pese a que esta formación posibilitase la formación del Gobierno municipal de PP y Ciudadanos, porque "una de las primeras iniciativas es un pacto contra la violencia machista".

Este pacto, con 15 medidas, aborda la trata o la violencia sexual. "No son cosas que sean ideológicas sino que son cosas que realmente hay que hacer para proteger a las mujeres. Lo estamos pactando con otros grupos políticos y no hay ningún problema".

"Hay veces que las aritméticas cambian y a lo mejor un pacto contra la violencia machista sale con el apoyo del PSOE y Más Madrid y otras veces, las aritméticas para bajar los impuestos serán otras", argumenta la vicealcaldesa.

Pese a ello, admite que "no es bueno" que se haya perdido la unanimidad con la que se aprobaban las medidas contra la violencia contra las mujeres en el anterior mandato, y por ello están "intentando convencer (a Vox) hasta el último momento".

Villacís cree que a quienes critican la postura del Gobierno de la capital respecto a la violencia machista "les da igual" si llevan "cuatro años apoyando la lucha contra la violencia machista" porque "hay mucha gente que a lo mejor quiere confirmar sus prejuicios".

"Hay gente que a pesar de lo que yo llevo defendiendo toda la vida, no solo con mis políticas sino como ejemplo como mujer trabajadora, va y me echa de una manifestación del 8M. Entonces va a haber gente que quiere ver cosas donde no las hay", zanja.