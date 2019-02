Villacís, la esperanza naranja para adelantar al PP y gobernar en Madrid

Begoña Villacís ya es candidata oficial de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid al retirarse de las primarias sus dos oponentes y encarna la esperanza del partido naranja para arrebatar el Gobierno de la capital a Manuela Carmena y para adelantar al PP.

Esta abogada de 41 años, que aparcó la toga para dedicarse a la política municipal en 2015, es uno de los rostros más conocidos de Ciudadanos y encara la campaña electoral embarazada de su tercera hija y señalada en la prensa por no haber comunicado hasta 2018 que era administradora de un bufete junto a su marido.

También llega a la confrontación electoral aupada por sondeos que le señalan como posible regidora con el PP -ambos partidos están en empate técnico en las encuestas- y con el apoyo de Vox.

En los últimos días la concejal madrileña ha salido al paso de las informaciones de ABC que le acusan de ocultar su pertenencia, junto a su marido, a la sociedad mercantil y patrimonial Iuriscontencia, hasta marzo de 2018, cuando lo comunicó al Ayuntamiento de la capital y al registro mercantil.

Sin embargo, ella defiende que se desvinculó de la sociedad en 2009 y que dejó ser administradora solidaria en 2011 y no tres días antes de las elecciones de 2015, como afirma ABC, aunque admite que por un error no lo comunicó al registro.

Además, este diario también ha señalado que la sociedad tiene dos millones de euros en propiedades inmobiliarias y que Vox ofreció un puesto a Villacís en su lista autonómica en 2015, mientras que IU ve un conflicto de intereses porque fue el bufete de su marido, al que aún pertenecía, el que denunció por injurias a la edil Rommy Arce.

Para Villacís, hay una campaña en su contra que demuestra que Cs es la única alternativa "real" al Gobierno de Carmena, mientras que se reivindica independiente de su 'maridín' -en sus propias palabras- al que, subraya, no necesita para interponer querellas porque, como ayer le dijo a Carmena, ella misma es jurista.

Villacís presume de haber pateado todos los barrios de Madrid que Carmena no ve desde de Cibeles y ha hecho de la petición de la bajada del IBI, la denuncia del trato de favor a afines o la lucha contra la okupación ilegal y el tráfico de drogas algunos de sus principales argumentos de oposición.

La candidata de Ciudadanos defiende que la lucha electoral por la Alcaldía será entre el liberalismo y el populismo, rechaza las etiquetas de derecha e izquierda, que considera "rancias" y ofrece a los votantes un partido "liberal de verdad, no como el PP", la defensa de la unidad de España y un Madrid maduro y profesional, como ella misma ha declarado.

Nacida en Madrid el 4 de noviembre de 1977, Villacís se licenció en Derecho por la Universidad San Pablo CEU (1990) y ha desarrollado parte de su actividad laboral y profesional en Estados Unidos.

Tiene un máster en Asesoría Fiscal por la Universidad Pontificia de Comillas y, para entrar en política, dejó su puesto como responsable de las áreas de Derecho Tributario, Laboral y Mercantil de Legálitas, que había desempañado durante 10 años.

Con un perfil televisivo forjado en tertulias y de trato cercano con los periodistas, Villacís se declara muy familiar, deportista y también ecologista, aunque no comparte las medidas tomadas por Carmena para reducir la contaminación en la capital.

Desde pequeña no come carne, pero hace una excepción con el jamón y en las pasadas elecciones no pudo votar a su candidatura porque residía en Villanueva del Pardillo.

Ahora es vecina de la capital, del madrileño barrio de Argüelles y, si su embarazo no lo impide, pues no ha revelado la fecha prevista para el parto, el 26 de mayo sí habrá una foto de la candidata metiendo su propia papeleta en la urna.

Por María López