Villacís afirma que son "inaceptables" y de "mala educación" los insultos de Vox a la ministra Delgado

Según ha afirmado la vicealcaldesa este lunes en una entrevista en RTVE, recogida por Europa Press, "no hay cabida" en esta sociedad para este tipo de comentarios y ha recalcado que las mujeres están "hartas de verlo". "Es inaceptable, yo lo he sufrido y mis compañeras también. Yo creo que este señor se ha enterado pronto de que no va a contar con la aceptación de nadie", ha apuntado.

Así, Villacís ha afirmado que "quien insulta se inhabilita a sí mismo" y que tienen que entender que son responsables públicos. "Yo creo que sinceramente se tiene que empezar a medir un poco más antes de soltar lo que se le viene a la cabeza", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que es necesario que todos los dirigentes sean capaces de "relajar un poco" y de entender que "fuera del fragor político" son todos personas. Para Villacís, no debería de tener cabida "esa mala educación".

En cuanto a la encuesta publicada en La Razón que muestra el crecimiento del bipartidismo, la vicealcaldesa ha mantenido que "no hay ninguna razón para pensar que se está reforzando". En este punto, ha recordado la situación en la que estaba Ciudadanos hace cuatro años, "todas las veces" que se criticaron sus decisiones mientras estaban realizando "labor de centro".

"Nos decían que íbamos a sufrir mucho electoralmente pero la verdad es que siempre hemos ido creciendo en las elecciones", ha afirmado, a lo que ha añadido que no están preocupados por esta situación. En este sentido, ha explicado que lo que no puede es volver a generarse "un clima de adelanto electoral" porque la gente "está harta".

A nivel nacional, Villacís ha afirmado que no se puede crear un gobierno estable porque el presidente en funciones, Pedro Sánchez, "parece no haberse enterado de que tiene que formar gobierno". Además, ha señalado que el PSOE ha elegido a sus socios "preferidos y preferentes" en Navarra.

Por último, la vicealcaldesa ha asegurado que fueron "muy claros" durante la campaña electoral sobre cuáles iban a ser sus apoyos y con quiénes iban a pactar. "Hay gente que nos ha votado para que no pactemos con este PSOE, sería dar el visto bueno dar el visto bueno a lo que ha hecho los últimos meses", ha apostillado.