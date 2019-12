Villacís, sobre las palabras de Álvarez de Toledo y ETA: "No las comparto"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Cs, ha dicho que no comparte las palabras de la diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo sobre la situación política en España, que ha afirmado que "es más difícil que cuando ETA mataba".

En declaraciones a los medios antes de participar en una Mesa en la COP25, Villacís se ha referido a las palabras de Álvarez de Toledo en una entrevista en el diario El Correo, donde ha afirmado que "el momento político actual es más difícil que cuando ETA mataba".

"No lo comparto", ha zanjado Villacís, que ha recordado que ella pertenece a una generación que "telediario sí, telediario no" veía asesinatos, ataques, coches-bomba y actos terroristas "que ahora no vemos".

La situación actual no es comparable, ha señalado la vicealcaldesa, con una situación en la que "hay asesinatos de por medio, terrorismo y violencia".

"Evidentemente la situación política actual no es buena", ha convenido, aunque ha invitado al resto de partidos no tanto a hacer "este tipo de análisis", sino a tomar medidas "para remediarla".

Y, en este sentido, ha vuelto a recordar que Cs, con diez escaños en el Congreso, "es el único partido que propone una alternativa al pacto del PSOE con populistas e independentistas".

Un "gran pacto de centro, moderado", que permitiría a España no tener "servidumbres" con ERC o con Unidas Podemos.

"Sí hay esperanza. La situación política no es buena, pero se puede remediar, y más que hacer análisis deberíamos todos contribuir a ello", ha insistido.

Respecto al liderazgo de Cs tras la salida de Albert Rivera, Villacís ha reiterado que el partido garantiza la convocatoria de primarias porque "la legitimidad que tiene un líder es que sea apoyado por las bases".

Con todo, ha insistido en que su apuesta es por Inés Arrimadas, que es el relevo natural a Rivera "no porque nadie le haya apuntado con un dedo, sino porque se lo ha ganado a pulso, ha sido la voz de muchos españoles en el Parlament, es una mujer valiente, una líder, un referente de todos los valores que queremos en España".

"Tiene muchas papeletas, la mía la tiene, desde luego", ha afirmado, antes de repetir que el proceso de primarias "se va a hacer con todas las garantías".