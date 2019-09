Villacís: La venta de pisos públicos de Botella fue una chapuza, no un ilícito

La vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís (Cs) ha defendido este viernes la decisión de no recurrir el fallo que revocó la condena contra la exregidora Ana Botella (PP) por vender 1.860 viviendas de titularidad pública porque no se va pegar con "una roca" y la venta fue "chapucera" pero no un "ilícito".

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) se reúne este viernes para tomar en consideración los informes de asesoría que según el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida avalan la decisión de no recurrir ante el Tribunal Supremo el fallo que revocó la condena a Botella por vender en 2013 pisos de esta empresa municipal a un fondo de inversión.

En declaraciones a Efe, la vicealcaldesa de la capital ha acusado a Más Madrid y al PSOE de defender este recurso porque consideran la venta una "causa política" y no porque les preocupen los afectados.

"El Gobierno de Carmena y el PSOE tuvo en su mano a través de una propuesta de Ciudadanos que se compensase a los afectados y no quisieron hacerlo", ha afirmado Villacís, aludiendo la petición de Cs de ayudas para "corregir la descompensación que se había producido", que rechazaron.

Además, la vicealcaldesa mantiene que la operación "fue chapucera". "Sigo diciendo que un Ayuntamiento no puede vender vivienda pública, pero aquí estamos hablando de unos ilícitos que la Fiscalía no va a seguir adelante, que hay un informe de la asesoría política que no comparte esos ilícitos y otro de la EMVS", ha subrayado Villacís.

Y ha agregad que no se va a "pegar con una roca" porque "estamos hablando de situaciones que son absolutamente distintas: por un lado están los ilícitos y por otro lado están las chapuzas y para mí fue una venta chapucera".

Cuestionada sobre las críticas de PSOE y Más Madrid, que le acusan de ser muleta de la corrupción del PP y comparan su posición con la del vicepresidente autonómico Ignacio Aguado (Cs), que apoya la comisión de investigación sobre Avalmadrid, ha defendido que son situaciones "distintas".

"Si de Avalmadrid hubiese un informe de la asesoría jurídica de Avalmadrid, de la Fiscalía y del Gobierno es que no habría caso Avalmadrid. Las situaciones son distintas, no son en absoluto comparables", ha subrayado.

Además ha criticado la posición del PSOE, porque "ha mantenido un Gobierno con cuatro imputados sin abrir la boca", en referencia a su apoyo al anterior equipo de Manuela Carmena.

En primera instancia el Tribuna de Cuentas consideró probado que la operación en la que fueron vendidas las viviendas públicas por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal y se cerró por debajo del precio contable generando un perjuicio al erario público de más de 25 millones de euros.