Villar Mir admite que es donante de la FAES de Aznar, pero está seguro de que su dinero no ha acabado en el PP

El empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, ha admitido este martes en el Congreso que lleva "bastante años dando una pequeña donación", de un máximo de 25.000 euros al año, a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) que preside José María Aznar, pero ha dicho estar convencido de que esos fondos no han sido desviados al PP, un partido al que nunca ha financiado.

Así lo ha asegurado Villar Mir durante su comparecencia ante la comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la que el compareciente se ha desvinculado.

A preguntas del portavoz del PNV en este órgano, Mikel Legarda, el marqués de Villar Mir ha explicado que considera que FAES, que ha estado vinculada al PP hasta hace unos años, hace "una labor eficaz" y que, como tenía "fe" en la misma, decidió empezar a financiarla, siempre conforme a la ley.

Villar Mir ha dicho estar convencido de que con esas cantidades no estaba financiando indirectamente al PP. "Estoy seguro de que el poco dinero que le he dado a FAES, lo máximo 25.000 euros al año, no ha salido de FAES al PP, de lo contrario no se lo habría dado", ha remarcado, incidiendo en que ese dinero se ha utilizado para "hacer cursos y actuaciones propias de una fundación".

Y A LA FUNDACIÓN DE FERNÁNDEZ DE LA VEGA

También ha contado que dio dinero durante un tiempo a la Fundación Mujeres por África que creó la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega cuando dejó el Ejecutivo. "Pensé que merecía la pena, pero era muy cara, la más cara que he tenido en la vida", ha dicho. Por eso y por considerar que en España también hay necesidades que atender, optó por dejar de financiar una entidad trabajaba en el extranjero.

SOY HONESTO, PERO NO TODOS SOMOS IGUALES

Todas sus donaciones, ha subrayado, se han hecho con arreglo a la ley y han sido auditadas. Por contra, ha repetido en varias ocasiones que "jamás" ha donado dinero a un partido político y que si alguien ha dado alguna cantidad desde alguna de sus empresas lo hecho sin su conocimiento y contraviniendo las normas de sus compañías". "Espero que no haya pasado nunca", ha agregado.

"Me complace manifestar rotundamente que jamás en mi vida ninguna de las empresas en las que he participado ha entrado en el juego corrupto de poder dar donativos, necesariamente corruptos, para poder recibir cualquier tipo de prestaciones de obras o de lo que sea. Cuando digo jamás, digo jamás. He tenido a gala toda mi vida de tratar de ser honesto", ha sentenciado, antes de agregar, eso sí que no todos los empresarios son "iguales".

El compareciente ha dicho desconocer "por qué" está siendo investigado en los casos 'Lezo' y 'Púnica' y ha señalado que cuando le ha preguntado al juez Manuel García Castellón le ha contestado que está entre los investigados para que pueda acudir al juzgado con asistencia letrada.

SOBRESEÍDO EN LOS PAPELES DE BÁRCENAS

"No conozco a (Luis) Bárcenas, creo que me he cruzado una o dos veces con él, jamás he estado en su despacho ni he hablado con él", ha contestado al ser preguntado sobre si tenía relación con el extesorero del PP. Respecto al también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, ha explicado que le conoció cuando fue ministro de Hacienda y vicepresidente, porque entonces Lapuerta presidía la Comisión de Presupuestos del Congreso, pero nunca tuvo amistad con él.

En este punto, ha aseverado que se ha dispuesto su "sobreseimiento" en el caso de 'los papeles de Bárcenas' porque el juez no ha creído las mentiras Bárcenas, quien sostuvo que Lapuerta le dijo que él le había entrado 300.000 euros para campañas del partido. "He sido cien por cien sobreseído", ha presumido.

También ha negado conocer al presunto cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, --"No sé nada de él ni deseo saberlo porque parece que ha tenido un comportamiento irregular", ha apuntado-- y lo mismo ha dicho del supuesto cerebro de la 'Púnica' el constructor David Marjaliza.

METRO DE NAVALCARNERO

Respecto a la adjudicación a su empresa del metro entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero, ha defendido que aquel concurso, al que sólo se presentaron dos ofertas, fue totalmente transparente y que OHL se posicionó como la favorita de forma indubitada porque renunció "a una banda de ingresos mínimos garantizados", lo que no hizo su competidora.

"No tenía sentido pensar que, siendo indiscutibles ganadores, a alguien se le ocurriera la idea de que había que pagar para conseguirlo; sería un necio", ha contestado cuando se le ha preguntado sobre la supuesta "mordida" para hacerse con la obra que investiga la Audiencia Nacional.

El compareciente ha señalado que cree haber visto "una vez" al empresario Adrián de la Joya, quien asegura que recibido 1,4 millones de euros en su cuenta en Suiza y que el que fuera consejero dominical de OHL y yerno de Villar Miguel, Javier López Madrid, le pidió transferir a Ildefonso de Miguel, directivo del Canal de Isabel II, para que éste se lo hiciera llegar al expresidente madrileño Ignacio González.

Supuestamente se trataba de una comisión por la adjudicación a OHL del metro a Navalcarnero (Madrid), pero al final De la Joya se quedó el dinero a modo de cobro de la deuda que tenían con él por un negocio en África. López Madrid ha negado este jueves ante la comisión que investiga la supuesta 'caja b' del PP que diera semejantes órdenes.

Villar Mir ha remarcado que no sabe quién hizo esa transferencia pero que tiene el "máximo interés" en saberlo. "He ordenado a mis letrados que abran una investigación para conocer en detalle todo el proceso de esa operación absolutamente irregular", ha dicho, sin mencionar en ningún momento a su yerno. Se ha limitado a señalar que en la causa de 'Lezo' sí consta que De la Joya tuvo "alguna relación con alguna persona" de su grupo empresarial que el no tiene "claro" en qué consistió.

En varias ocasiones a lo largo de su intervención ha asegurado que es "absolutamente falso" que haya habido trato de favor a sus empresas y que él siempre ha sido "absolutamente independiente" porque jamás ha entrado en ningún partido político.

NADIE ME HA PEDIDO UNA COMISIÓN EN MI VIDA

El primero en interrogar a Villar Mir ha sido el dirigente de Podemos Rafael Mayoral, quien se ha afanado en vincular al compareciente con el franquismo, algo que él ha negado. De hecho, ha incidido en que es "el único español" que dijo dos veces que no a ser ministro de Franco y que sólo aceptó serlo en el Gabinete que formó Carlos Arias Navarro tras la muerte del dictador, un gobierno que ha definido como el "primero de la Transición" y que, ha remarcado, presidió el Rey Juan Carlos.

"¿Son los poderes económicos capaces de beneficiarse a la administración sin entrar en ella?", se ha preguntado parafrasenado una de las cuestiones que le ha planteado Mayoral. "No lo sé --se ha contestado-- todo lo que he hecho en mi vida ha sido cumplir la ley y en broma suelo decir que no conozco a nadie más que trabaje más horas que yo".

"Nadie me ha pedido una comisión en mi vida", ha dicho, antes de explicar que su esposa sostiene que no lo hacen "porque no se atreven". A su juicio, no sucede porque es catedrático de universidad "por oposición" y miembros de cuatro reales academias. "He hecho de mi vida un ejemplo de moralidad y honorabilidad, mi currículum no casa con alguien que haya querido ser un pillo", ha comentado.