Villar Mir niega donaciones al PP y dice que es "una invención de Bárcenas"

El expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir ha asegurado hoy en la comisión sobre la financiación irregular del PP en el Congreso que nunca ha entrado en el "juego corrupto" de dar donativos a ningún partido a cambio de adjudicaciones públicas y ha dicho que es todo "una invención de Bárcenas".

Imputado en varias causas de corrupción, el que fuera ministro de Hacienda en 1975 ha comparecido hoy en la Cámara Baja después de que lo hiciese su yerno y exconsejero de la constructora Javier López Madrid, y se ha desvinculado totalmente del supuesto pago de 530.000 euros que realizó al partido, según figura en los papeles de Bárcenas.

"Jamás he pagado un céntimo a ningún partido político por la adjudicación de ninguna obra ni en España ni fuera de España", ha aseverado Villar Mir, quien ha recordado que el juez que investiga la supuesta caja B del PP ya le levantó la imputación: "Yo fui sobreseído y nada va conmigo y ahí se acaba la historia".

A juicio del empresario, son "graves falsedades" tanto del extesorero del partido Luis Bárcenas como del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, que apuntó a OHL como una de las grandes constructoras que pagó comisiones del 3 % al PP a cambio de adjudicaciones públicas.

No duda Villar Mir de que existan empresarios que hayan financiado partidos ilegalmente, pero dijo no estar incluido entre ellos ya que él no ha sido nunca "un pillo".

"Me da la impresión de que desgraciadamente ha habido algunas comunidades en las que, por lo que leo, se ha asentado la moda de exigir un porcentaje a pagar para trabajar. En esas comunidades yo no tengo obras", ha indicado el empresario a preguntas del diputado catalán de ERC Joan Tardá.

No ha querido precisar, no obstante, ninguna de esas comunidades para evitar entrar "en una guerra", aunque sí ha mencionado el caso Son Espases de las islas Baleares, donde fue exculpado de la presunta manipulación del concurso para la adjudicación de un hospital y en el que el expresident Jaume Matas está a la espera de juicio.

"Si han apuntado a mí pensando en un corrupto pues se han equivocado", les ha dicho a los parlamentarios Villar Mir, que ha negado haber sido "ministro de Franco" o "jerarca del franquismo", como se ha referido a él el diputado de Unidos Podemos Rafael Mayoral.

Villar Mir desconoce "todavía hoy" por qué está imputado en los casos Púnica y Lezo, en los que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares de obras públicas a la constructora que presidió durante casi 30 años a cambio de mordidas.

En relación a una de ellas, la del tren de Navalcarnero (Madrid) investigada en Lezo, ha dicho que fue "absolutamente regular" y que "la superioridad de la oferta de OHL fue indiscutible".

El juez investiga el supuesto pago de 1,4 millones de euros al expresidente madrileño Ignacio González a cambio de esa adjudicación en el que podría estar involucrado Javier López Madrid, quien presuntamente le informó del abono de una transferencia desde México a una cuenta en Suiza relacionada con Adrián de la Joya (un empresario imputado)".

Aunque Villar Mir no se ha referido a su yerno en ningún momento, ha dicho que se enteró por la causa de que "alguna persona del grupo" había tenido "alguna relación" con este asunto.

"No tengo claro en qué ha consistido esa relación y tengo mucho deseo de que sea definitivamente investigado", ha añadido el empresario, que ha ordenado a sus abogados "que abran un proceso de investigación para conocer en detalle todo el proceso de esa grave anormalidad".

López Madrid, por su parte, se ha desvinculado completamente del pago de esa o cualquier otra comisión por mediar en adjudicaciones a favor de OHL y ha dedicado toda su comparecencia a negar haber financiado irregularmente al PP.

"Creo que OHL y desde luego yo no hemos estado nunca en la financiación del PP", ha señalado al negar cualquier trato de favor de la administración a la constructora.

Se ha desvinculado también de las siglas JLM y JM, halladas en la agenda del exconsejero madrileño Francisco Granados junto con la cifra de 2,1 millones de euros -que, según los investigadores, corresponderían a entradas de dinero-, de la que ambos presuntamente se repartieron 500.000 euros, y el resto pudo ir destinado a financiar las elecciones autonómicas de 2011 y las europeas de 2014.

"Debe haber decenas de miles de personas que coincidan con esas iniciales. (...). No puedo ser al mismo tiempo JM y JLM.", ha justificado el exconsejero de Caja Madrid, también imputado en Lezo y Púnica y condenado por las "tarjetas black".