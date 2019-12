Villarejo denuncia la manipulación de sus grabaciones y borrado de datos

El excomisario José Villarejo denuncia "una manipulación digital masiva" y "sutil" de sus archivos así como el borrado de datos "de absoluta relevancia" sobre sus contactos en el CNI, y "de encargos muy precisos" que pudieran "tocar de una manera u otra al gobierno del PSOE y a socialistas de primera fila".

En un comunicado difundido hoy por su abogado, el excomisario, en prisión desde noviembre de 2017, asegura que esos archivos afectan también "directamente" al juez que instruye su causa, Manuel García Castellón, y al que ha tratado de recusar.

"Sería impensable una actuación de esta índole del juez sin contar este con el respaldo del CNI y 'el control de togas'" a través del archivo Jano (fichas con datos privados de personalidades), advierte Villarejo, que apunta a otros datos que afectarían al magistrado relacionados con el "caso Sogecable, caso Faisán, acuerdos de Mario Conde o incluso los relativos a su estancia en el extranjero como juez de enlace".

"Sostengo categóricamente (...) que se ha manipulado de manera muy sutil el contenido -de los archivos- valiéndose los manipuladores de los programas que el CNI tiene tanto para la clonación de voz como para el ataque a servidores y alteración de metadatos", denuncia.

Con ello, se pretende "hacer desaparecer" todos "los delitos cometidos por el Estado y sus autoridades políticas, de seguridad y judiciales se pretenden hacer desaparecer de la forma más grosera e impune", afirma.

Ante su convencimiento de que en España "nunca se querrán investigar esos nauseabundos hechos", manifiesta su confianza en los tribunales internacionales "para descubrir la corrupción y todo lo que afecta a las cloacas del Estado" ante los que asegura apelara por vulneración de derechos fundamentales.

Según Villarejo se está ocultando, información "de importantísimas personalidades del Estado, magistrados y fiscales y del mundo empresarial (IBEX 35 y principales medios de comunicación)"

"En esta investigación selectiva en la que sólo algunas de las empresas son puestas en la picota. ¿Por qué razón se las ha seleccionado frente al resto?", se pregunta el excomisario.

Villarejo asegura que es falsa la "idea según la cual la investigación difícilmente puede avanzar porque hay "material por desencriptar".

A este respecto explica que las partes encriptadas "tenían una clave única que introducían miembros del CNI y, por lo tanto, si se ha logrado desencriptar "algo", "todo" está ya desencriptado. Todos los archivos están abiertos y a todos se ha podido acceder".

Por eso cree que el material que se dice que "no se puede desencriptar" es aquel que, quienes "actúan más en clave de inquisidores que de investigadores, no quieren que la sociedad española conozca, porque les afecta a ellos mismos".

"Si el juez tiene interés en reabrir esos dispositivos de almacenamiento externo, como tan celosamente y en apariencia persigue, su tarea es tan simple como contactar con la dirección del CNI e identificar a los agentes que los encriptaron", apunta.

Pero duda de que esa sea la intención del juez, "dado que el acceso al material (incluido, por supuesto, el que permanece vetado porque ayudaría a poder defenderme) está totalmente abierto, eliminando y escondiéndose todo lo que no interesa que salga".

A su juicio todo esto evidencia que el procedimiento contra él "es un mero paripé para eliminar a un agente del Estado que ya es incómodo para ellos" y está convencido de que no le dejan salir de prisión "no para que no destruya pruebas, sino para que no las aporte y pueda demostrar quién es quién en esta gran mentira en la que, por desgracia, viven los españoles"