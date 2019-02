Villares: "No debe volver a repetirse" un voto en contra de la dirección

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha lamentado este miércoles que cuatro diputados de la formación en el Congreso votasen en contra de lo acordado por el Consello das Mareas y, por tanto, en contra de las prioridades de Galicia "es algo que no debe volver a repetirse sin duda ninguna".

El Consello das Mareas, órgano máximo de dirección de En Marea entre plenarios, acordó votar de forma negativa al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero únicamente la diputada Alexandra Fernández (Anova) ha obedecido este mandato, ya que los otros cuatro parlamentarios apoyaron continuar con la tramitación de las cuentas.

Según la dirección gallega, las razones de esta negativa son la falta de compromiso presupuestario en las inversiones con las necesidades económicas, ambientales y sociales de Galicia, y la falta de voluntad negociadora para su modificación durante la tramitación parlamentaria.

Los otros cuatro diputados de En Marea -Antón Gómez-Reino, Yolanda Díaz y Miguel Anxo Fernán Vello- votaron en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas contra los presupuestos, aunque en su intervención Yolanda Díaz también se ha quejado de la falta de compromiso presupuestario con las inversiones gallegas.

En declaraciones a la prensa, Villares ha esgrimido que la dirección del partido se posicionó en contra de unas cuentas contraproducentes para Galicia y con un fuerte recorte por lo que "no podíamos confiar en el PSOE" ya que apoyar el proyecto del Gobierno era "inaceptable para intereses de nuestro país".

Según Villares, la postura de la dirección de En Marea es coherente con lo anunciado desde conocer unos presupuestos perjudiciales para Galicia, tras lo que se dijo que para contar con el respaldo de la confluencia gallega era "necesario el compromiso explícito y por escrito" de asumir la agenda gallega antes del debate de totalidad que ha tenido lugar hoy.

Algo que no sucedió por lo que para que "se nos tomase en serio como organización política" se debía votar en contra "decepcionaríamos si autorizásemos la continuación presupuestos sin el más mínimo compromiso de Galicia".

Por ello, dentro de En Marea "lamentamos la posición de los cuatro diputados".

Con todo, Villares no ha avanzado si el partido instrumental abrirá un expediente a estos diputados por votar en contra de las directrices marcadas; "no me corresponde a mí decidirlo, ni aquí, ni ahora".

El Consello das Mareas se reúne este sábado en Compostela y podría tomarse una decisión en este sentido.

Frente a los argumentos de Anova, Podemos y Esquerda Unida que alegan que en el grupo en el Congreso, elegido en junio de 2016, no se deben a la dirección de un partido que en esa fecha aún no estaba constituido puesto que se creó en julio de 2017, Villares sostiene que en la Asamblea constituyente de Vigo se decidió asumir a la dirección autonómica como órgano director de toda En Marea.

Asimismo, para Villares esta idea se reforzó en el plenario de 2018 con la "doctrina Beiras" con la que se asumió, siguiendo la propuesta de Xosé Manuel Beiras, que se estableciese un marco para las relaciones con los parlamentarios en Madrid, de forma que atendiesen al "sujeto político gallego" y no a las órdenes de Unidos Podemos.

Por ello, la decisión de votar no a los presupuestos "da cumplimiento a la tesis auspiciada por el propio Xosé Manuel Beiras" entendiendo a la formación gallega como un "espacio político soberano".

"Nosotros no estamos sometidos a la disciplina de voto de Podemos, son nuestros aliados estratégicos pero no estamos subordinados a Podemos ni en Galicia ni en el conjunto español", ha zanjado Villares, que señaló que si el presidente Pedro Sánchez tenía un acuerdo con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, "fantástico pero eso no incluye a En Marea".

De este modo, el portavoz de la formación ha puesto de relevancia el peso político de la confluencia valenciana y de los partidos vascos y catalanes que vieron atendidas sus demandas en los presupuestos mientras que "todo eso no pasó con En Marea", detectando como "problema" el hecho de que no se "nos respete como grupo político".