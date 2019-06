Villarino (PSOE) culpa a Feijóo de poner al frente de Ourense a Jácome, a quien ve con "nula capacidad"

El concejal del PSOE en Ourense Rafael Rodríguez Villarino ha culpado al presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de "poner al frente del Consistorio" a una persona "de nula capacidad", "sin valores", "amoral" y "que no es de fiar", como es el líder de Democracia Ourensana (DO), Gonzalo Pérez Jácome.

Con esta firmeza se ha pronunciado el que fue candidato socialista a la Alcaldía de la ciudad de As Burgas a la salida del pleno de constitución de la corporación local y de elección de regidor, en este caso Jácome, que ha contado con los apoyos del PP para alcanzar la mayoría absoluta tras el acuerdo con el presidente de los populares de la provincia, José Manuel Baltar, quien se asegura así los apoyos para mantenerse al frente de la Diputación.

Para Villarino, los concejales populares estuvieron "rendidos al baltarismo" en el pleno, puesto que "no aplaudieron en ningún momento" por estar "avergonzados". "Ese baltarismo que ahora está brincando de alegría porque puede mantener todos sus chiringuitos o negocios, tapar todas sus vergüenzas, mantener la ciudad bajo una estructura clientelar", ha censurado.

Tras la investidura, el socialista ha preguntado a Feijóo si "está contento" con la elección del alcalde y ha vaticinado que en las elecciones autonómicas previstas para el otoño de 2020 los populares tendrán "un batacazo" y un "descalabro sumo".

Y es que, para el también secretario provincial del PSOE en Ourense, Jácome es una persona "sin palabra" y "sin talante" que encabeza Democracia Ourensana como un "proyecto personal", porque "no es un partido político".

UN ALCALDE CON "DISCURSO IMPROVISADO"

"Asistimos a uno de los días más tristes de la historia de la ciudad, donde el alcalde de peor nivel que tiene existido --por el popular Jesús Vázquez, regidor saliente-- asciende nada más y nada menos que delante de toda la corporación a un alcalde que da un discurso improvisado hablando de sí mismo", ha denunciado.

Para el candidato del PSOE, partido que ganó los comicios locales, el nuevo regidor "no habló de la ciudad, no habló de nada porque no tiene nada, lo único un proyecto personal". "Dijo que nada iba a cambiar salvo unas escaleras mecánicas. En mi vida escuché algo más cutre. Fue la vergüenza de las mayores vergüenzas a las que podemos asistir en esta ciudad", ha recalcado.

Así las cosas, Villarino ha apelado ha apelado a "todos los grupos" a recuperar "cuanto antes" la "decencia" y la "dignidad" de la tercera urbe de Galicia, de la que Jácome, ha recordado, "dijo que había que aprender a vivir en ella". "A lo mejor habrá que aprender a vivir con él", ha ironizado el del PSOE.