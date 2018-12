El secretario general de Ciudadanos dice que "Casado no se entera de lo que está pasando en Andalucía"

Ciudadanos sigue negando que el pacto de gobierno que han cerrado en Andalucía con el PP dependa de los votos de Vox, partido del que intentan desmarcarse de la foto. Pero advierten de que ellos no van a aceptar cualquier otra fórmula que no sea un gobierno con el PP y aseguran que no estarán "en un acuerdo diferente" del que están pactando con los de Casado.

Así lo decía este viernes el número dos del partido, José Manuel Villegas, que ha insistido en que no van a ir "a ninguna otra formula" en la autonomía que no sea "un bipartito entre el PP y Ciudadanos", descartando categóricamente la posibilidad de que Vox pueda formar parte de ese acuerdo de una manera u otra.

Villegas ha ido más lejos y ha puesto en tela de juicio las premoniciones de Pablo Casado, que ha manifestado en las últimas horas que el acuerdo andaluz va a servir de modelo para extrapolarse a otras autonomías y ayuntamientos tras las elecciones de mayo e incluso las generales. "Casado no se entera de lo que está pasando en Andalucía", ha afirmado Villegas. En este sentido, ha subrayado que no va a haber ningún "tripartito" en otros lugares y que el modelo de Andalucía no tiene por qué generalizarse tras los comicios de mayo.

El secretario general de Ciudadanos ha recomendado tanto al PP como al PSOE de Pedro Sánchez que adopten postura más "de centro" y les ha reprochado que se estén radicalizando mirando a los "extremos".

Al ser preguntado sobre la postura que adaptorán si el PP insiste en invitar a Vox a sumarse al acuerdo, Villegas ha sentenciado: "Estamos trabajando por un acuerdo programático con el PP que está prácticamente cerrado. El único escenario que contemplamos es ese, un bipartito, y si eso ocurre [que el PP insista en que Vox se implique en el proyecto], ya veríamos qué decisiones adoptamos", se ha limitado a señalar al considerar que eso son solo "hipótesis".

Contra lo que viene siendo habitual, y pese a la importancia del momento político, la comparecencia de balance del año no la ha ofrecido Albert Rivera sino su número dos. En el partido han restado importancia al hecho dadas las fechas navideñas.

Villegas ha insistido mucho en recalcar que ellos no han ofrecido ninguna consejería a Vox ni han entablado con ellos ningún tipo de negociaciones para apuntalar el pacto con el PP, pero ha adelantado que en los próximos días tendrán que hablar con el partido de Abascal y con el resto de las fuerzas políticas para saber cómo se van a posicionar ante la próxima investidura, el acuerdo programático y de gobierno "que tiene 47 diputados detrás". Pero siempre una vez que esté cerrado el pacto.

A su juicio, ahora "los demás partidos tendrán que decidir qué votan o si bloquean o no las instituciones y las medidas de gobierno y nos abocan a unas elecciones".

Villegas ha restado también importancia a las declaraciones de Manuel Valls sobre el pacto, asegurando que él está "de acuerdo con casi todo lo que ha dicho", sin concretar a qué parte de lo dicho por el candidato a la alcaldía de Barcelona se refería, dado que Valls ha rechazado que Vox pueda condicionar a partir de ahora las políticas en Andalucía, como va a ocurrir.

Ciudadanos seguirá por tanto estos días negociando con los de Casado para configurar el Gobierno que ya está decidido que presidirá Juan Manuel Moreno y del que Juan Marín será vicepresidente. "Estamos en esa negociación, ya veremos, aunque la presidencia no va a ser barrera insalvable", ha reconocido el número dos de Rivera.