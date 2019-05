Villegas alerta de que la Generalitat podría aplicar a los presos independentistas el mismo trato que a Oriol Pujol

"Cuando la gestión de las cárceles depende de los mismos que han dado el golpe en Cataluña o que están en las organizaciones de la mafia del 3%, pues pasan estas cosas", ha declarado a Europa Press junto al Tribunal Constitucional, donde Cs ha presentado un recurso contra la ley vaca de abusos policiales.

El quinto hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol podrá salir diariamente a trabajar y ejercer un voluntariado social a partir del próximo lunes, según ha decidido la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Pujol, condenado a dos años y medio de prisión por el caso ITV, reingresó en prisión el pasado viernes después de que un juzgado revocara su clasificación en tercer grado --por el que solo iba a dormir a la cárcel entre semana--, al considerar que no era conforme a Derecho, e impusiera que fuera clasificado en segundo grado, el ordinario.

"SALTARSE" UNA DECISIÓN JUDICIAL PARA "FAVORECER" A UN PRESO

En este caso, Villegas considera que "se han saltado las resoluciones judiciales para favorecer a un presunto miembro de la mafia del 3%", en alusión al caso de corrupción así conocido. "Y también nos podemos encontrar en el futuro que esto se pudiera dar si son condenados los presuntos golpistas", ha indicado sobre los líderes separatistas que actualmente están en prisión provisional.

Para que esto no ocurra, Ciudadanos insiste en que "hay que aplicar" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "No pueden seguir gobernando la Generalitat, gestionando los Mossos d'Esquadra, el dinero público y las cárceles los mismos que han dado el golpe, porque nos podemos encontrar con estas contradicciones", ha subrayado.

En su opinión, no pueden estar gobernando Cataluña unos políticos que "quieren romper España, han dado un golpe a la democracia" del que "no han renegado" y "no respetan ni las leyes ni la Constitución".