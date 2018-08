Villegas crítica que el Gobierno no haya intentado pactar con Ciudadanos la exhumación de Franco

"No es que Sánchez no haya conseguido consensos para llevar a cabo la exhumación, es que ni siquiera ha hablado con ningún partido político. Nadie del PSOE ha intentado pactar nada con Ciudadanos y parece que su intención es buscar la confrontación y nosotros no vamos a ser partícipes de esa confrontación", ha subrayado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

En línea con las últimas declaraciones de los dirigentes del partido 'naranja', Villegas ha asegurado que llevar a cabo la exhumación del dictador mediante un decreto ley le parece "cuestionable". "La figura de esta herramienta es excepcional para casos urgentes, y es por ello por lo que cuestionamos la urgencia", ha agregado.

No obstante, al ser preguntado por la posición de su partido respecto a la votación del anunciado decreto ley para sacar a Franco del Valle de los Caídos, el dirigente 'naranja' ha explicado que "no se puede fijar una postura respecto a un texto que no se conoce", pero ha recalcado que "no parece que sea la forma adecuada".

Respecto a la postura del PP de recurrir el decreto para exhumar a Franco que presumiblemente aprobará el Consejo de Ministros este viernes, Villegas ha afirmado que Ciudadanos también hará una valoración legal llegado el momento, pero sin "ir de la mano de un partido".