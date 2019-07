Villegas acusa a Sánchez de pedir la abstención de PP y Cs solo para "blanquear" un pacto con Podemos y nacionalistas

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, de pedir la abstención del PP y Cs con el único objetivo de "blanquear" el pacto que, en su opinión, acabará alcanzando para su investidura con Unidas Podemos y con partidos nacionalistas.

En rueda de prensa en la sede de la formación naranja tras la reunión del Comité Ejecutivo Permanente, Villegas ha pedido a Sánchez que "acelere" y cierre ya un acuerdo con "su socio preferente", Unidas Podemos, para formar un "gobierno de cooperación".

"Nosotros tenemos claro que nunca vamos a apoyar ni por activa ni por pasiva un Gobierno liderado por Sánchez, y que permitamos un Gobierno de Sánchez y Pablo Iglesias es algo que está fuera de la realidad", ha subrayado.

Por ello, considera que cualquier llamamiento que hagan desde el PSOE para que Ciudadanos facilite la investidura de Sánchez es "teatro malo" y busca "distraer" y "lanzar una cortina de humo para blanquear" el acuerdo que finalmente alcanzarán. "Supongo que acabará diciendo que le han obligado a pactar con Podemos y a aceptar la abstención o el voto de los nacionalistas o los separatistas", ha añadido.

Sin embargo, el dirigente de Cs ha insistido en que al presidente del Gobierno en funciones "nadie le obliga" a pactar con estas fuerzas, sino que es una tendencia que "está en su ADN, es su visión de la política y de España", y ya la materializó en distintas comunidades autónomas y ayuntamientos llegando a acuerdos con el PNV, ERC o Junts per Catalunya.

CIUDADANOS TOMA SUS DECISIONES "AUTÓNOMAMENTE"

Por otro lado, Villegas ha vuelto a defender la negativa de Ciudadanos a abstenerse en la votación de investidura, recordando que antes de las elecciones generales y durante la campaña dejó claro que su objetivo era echar a Sánchez de la Moncloa. Por tanto, "Cs va a estar en la oposición", ha recalcado.

Aunque ha expresado el "máximo respeto a todas las opiniones", también las de intelectuales próximos a Ciudadanos como Sosa Wagner --que ha propuesto que los diputados 'naranjas', y no solo la Ejecutiva, se pronuncien en este debate--, ha subrayado que Cs toma sus decisiones "autónomamente" a través de sus órganos.

Según ha recordado, el Comité Ejecutivo ya debatió para decidir la posición a adoptar ante la investidura de Sánchez y lo que votó mayoritariamente es mantenerse en el "no".

"Para nosotros, la discusión está zanjada con la última votación", ha dicho sobre la votación del pasado lunes, donde 25 dirigentes apostaron por mantener la estrategia trazada por el presidente, Albert Rivera, otros cuatro pidieron abrir una negociación del PSOE y otros tres se abstuvieron.

Asimismo, el secretario general ha señalado que la postura de esos cuatro dirigentes que propusieron revisar la estrategia "quedó en minoría" en la Ejecutiva. "Los que perdieron pueden asumir la posición mayoritaria del órgano, como han hecho algunas de estas personas, o dar un paso al lado", y cualquiera de las dos opciones "me parece igual de coherente y válida", ha manifestado.

CONTROLAR AL GOBIERNO EN FUNCIONES

Por otro lado, Villegas ha lamentado la "parálisis innecesaria" en el Congreso de los Diputados transcurridos dos meses desde las elecciones generales del 28 de abril. "No hay control del Gobierno" por parte del poder legislativo, "no se han puesto en funcionamiento las comisiones parlamentarias" y "aún no tenemos la Diputación Permanente", ha criticado.

Tras responsabilizar de esta situación a la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, le ha exigido que "cumpla con su trabajo".

Además, ha recordado que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno tiene que someterse al control del Parlamento incluso estando en funciones, como ocurre actualmente. Para que eso sea así, Ciudadanos presentará una solicitud este mismo lunes.

El dirigente del partido naranja ha afirmado que, una vez más, el PP y el PSOE han demostrado que "no son tan diferentes entre sí". "En muchas circunstancias se mimetizan y hacen exactamente lo mismo cuando están en el poder", y ahora, ha indicado, Sánchez intenta "evitar el control de las Cortes" igual que lo intentó en su momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy.