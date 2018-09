Villegas espera que Sánchez no presione a la fiscal general para rebajar la acusación de los "golpistas" catalanes

Insiste en pedir elecciones para evitar el "trapicheo" del presidente con los independentistas y avisa de que "ya va tarde" con el 155

Acusa al Ejecutivo de "inacción" y de permitir que no se cumplan las leyes, y a la Generalitat de provocar "violencia" y "fractura"

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a no presionar a la fiscal general del Estado, María José Segarra, para que esta rebaje la acusación sobre los "golpistas" catalanes, aunque se lo pidan "quienes le mantienen en la Moncloa".

En una entrevista con Europa Press, el diputado 'naranja' ha advertido de que para los partidos independentistas la libertad de los políticos presos es "una condición innegociable", y ha expresado su deseo de que la "ambición" y la voluntad de "mantenerse en el poder a toda costa" de Sánchez "no lleguen tan lejos" como para presionar a Segarra en este sentido.

Villegas se ha referido a la advertencia que ha hecho el presidente del Gobierno a Joaquím Torra dando a entender que podría volver a aplicar el 155 de la Constitución si sigue insistiendo en la ilegalidad. Según el dirigente de la formación naranja, el jefe del Ejecutivo "ya va tarde" con la intervención de la autonomía catalana. "Si alguien pensaba que (Torra) se iba a volver constitucionalista de la noche a la mañana o que mirando hacia otro lado iba a cumplir la Constitución, se equivocaba", ha argumentado.

Recuerda, además, que su partido ya se lo pidió al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y ha afirmado que le pide ahora a Sánchez que requiera al jefe del Ejecutivo catalán, Quim Torra, como paso previo a la aplicación de este precepto constitucional.

"Torra no se ha escondido nunca", ha exclamado y cree que "los constitucionalistas deberían haber pactado la ampliación del 155 ante sus primeras amenazas". En este sentido, ha añadido que si los políticos esperan a que "las amenazas se cumplan", entonces tendrán que ser los jueces quienes actúen.

Según él, su partido no quiere que esto ocurra, por lo que cree que Sánchez debe mover ficha antes de que los independentistas den "otro golpe de Estado". Eso sí, ha dejado claro que para Cs el presidente del Gobierno "no es de fiar" y seguirán reclamándole "la vuelta al consenso constitucionalista".

LOS INDEPENDENTISTAS "TIENEN COGIDO" A SÁNCHEZ

El secretario general de Cs ha vuelto a exigir al presidente Sánchez que convoque elecciones anticipadas para evitar el "trapicheo" con los independentistas, que advierte que "tienen cogido" al jefe del Ejecutivo.

Ha explicado que lo tienen "cogido" porque Sánchez gobierna "gracias al voto de los separatistas" en la moción de censura contra el Gabinete de Mariano Rajoy, y está sometido a su "chantaje". "Eso es lo que hay que romper y la única forma de romperlo es convocar elecciones", ha sentenciado.

Así, ha señalado que el secretario general del PSOE no tiene "las manos libres" para actuar como debería un presidente de España, y ha afirmado que "lo malo" de esta situación no es que pueda afectar o no a Sánchez de cara a unas futuras elecciones, sino que "lo paga España".

Según Villegas, ese "trapicheo" con los independentistas se debe exclusivamente a la voluntad de Sánchez de mantenerse "unos meses más en la Moncloa". "Parece que es el objetivo", ha apostillado, y ha denunciado que "no es sostenible" que el país se halle "en manos" de quien quiere "romperlo".

ESPERA QUE SÁNCHEZ NO SEA DEMASIADO "SERVIL"

El diputado 'naranja' ha reconocido que existe el "temor" de que Sánchez se muestre excesivamente "servil" con los intereses de los independentistas para continuar en el poder. "Ese es el gran riesgo de España en estos momentos", ha aseverado.

En este sentido, ha cargado contra el líder del Ejecutivo por tomar una opción como la de "romper el consenso constitucionalista" y por preferir reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que con el de Cs, Albert Rivera. De esta manera, ha acusado a Sánchez de estar "más a gusto pactando con separatistas y populistas".

"Ya veremos hasta cuándo duran --ha apuntado--. Estos ciudadanos en Cataluña que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos vemos que el Gobierno del señor Sánchez desaparece de Cataluña, no defiende nuestros intereses y se muestra servil ante los separatistas". Y ha añadido: "La situación de los separatistas en Cataluña es una situación más dramática para España".

En relación a una posible división interna en el PSOE --como sucedió en 2016 cuando Sánchez abandonó su cargo de secretario general en el Comité Federal del 1 de octubre después de la dimisión de 17 miembros de su Ejecutiva--, Villegas ha admitido que se le escapa "si hay o no diferencias" internas, pero que está viendo un PSOE que "prefiere pactar con separatistas que sentarse con constitucionalistas".

LA GENERALITAT SIRVE A MENOS DE LA MITAD DE CATALANES

Por otro lado, el secretario general de Cs ha culpado a la Generalitat de provocar "riesgos de enfrentamiento" y "fractura" en la sociedad catalana, que avisa de que pueden derivar en "actos de violencia". Ha recordado que llevan "denunciándolo años", y ha afirmado que Torra ocupa las instituciones "poniéndolas solamente al servicio de menos del 50 por ciento de los catalanes".

"Eso, además, sin cumplir la ley y sin cumplir la Constitución", ha añadido, y ha subrayado que la actitud del 'president' Torra es "totalmente irresponsable" y "entraña grandes riesgos". En cuanto a las palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont, que reprochó al PP y a Cs estar "flirteando" con la violencia, Villegas considera que es el Gobierno catalán quien pone "en grave riesgo la convivencia" porque sus líderes envían el mensaje de que "están por encima de las leyes" y "la responsabilidad es de quien no cumple".

De esta manera, ha deseado que no se produzcan más enfrentamientos físicos en la calle --después de la agresión el pasado sábado a una mujer que retiraba lazos amarillos junto a sus hijos-- y ha reiterado que "el culpable" de los enfrentamientos es "quien se declara insumiso ante las normas de convivencia" que se ha dado la sociedad.

Por todo ello, ha instado a los políticos independentistas a "asumir que el proceso separatista ha fracasado" y a volver a la legalidad porque, "hasta que no se produzca eso, el riesgo de violencia se va a mantener".

"INACCIÓN TOTAL" DE SÁNCHEZ CONTRA SÍMBOLOS SEPARATISTAS

Villegas ha criticado también en este asunto al Gobierno de Sánchez por su "inacción total" y por no defender la neutralidad política en los espacios públicos, "ni siquiera en los edificios oficiales".

Al respecto, ha destacado que es "una obligación" que el Gobierno de España haga cumplir la ley, pero ha repetido que su presidente "tiene las manos atadas" y por eso "no actúa" y son los ciudadanos los que "defienden" los espacios públicos.

Asimismo, cree que el Ejecutivo está "dando bandazos" también con su postura respecto a Cataluña --con la defensa en Bélgica al juez Pablo Llarena; la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recordando que la seguridad es competencia estatal; o el recurso contra las 'embajadas' catalanas del ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell--. "Dan bandazos en muchos temas y en el tema de Cataluña también dan bandazos, pero es que en el tema de Cataluña no podemos tener un Gobierno que da bandazos", ha expresado.

EL GOBIERNO "SE HA EQUIVOCADO DE ALIADOS"

"Tenemos un Gobierno con las manos atadas y que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria. No se puede ser débil, no se puede ser dubitativo, no se puede ser su socio (de los independentistas)", ha dicho, y ha agregado que aunque echen en cara a Cs equivocarse de rivales, él cree que es Sánchez "el que se ha equivocado de aliados".