Villegas asegura que Valls se "desencantará" con el PSOE: "Pronto verá que Sánchez e Iceta no son recuperables"

El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha avisado este miércoles al ex primer ministro francés y candidato a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, de que no debe buscar el apoyo del líder del PSC, Miquel Iceta, en las elecciones municipales ya que, a su juicio, tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no son recuperables" para el "frente constitucionalista". Según Villegas, el exdirigente francés, que ahora insta al PSC a unirse a su plataforma, "se desencantará pronto" con los socialistas.