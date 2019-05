Villegas aconseja a Valls ser "humildes" en Barcelona y ver qué opciones plantean los que pueden gobernar Barcelona

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha abogado este jueves por que la candidatura de Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona, respaldada por el partido naranja, espere a ver qué escenario plantean los que tienen opciones de gobernar la ciudad.

"Yo creo que en Barcelona tenemos que ser humildes" porque con seis concejales "no tenemos ninguna opción de gobernar", ha declarado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

En este sentido, cree que es mejor esperar y "ver qué hacen los que sí tienen opciones de gobernar". "Y cuando se nos planteen las opciones, hablarlo en el seno de la coalición y tomar ahí las decisiones", ha añadido.

En las elecciones municipales del pasado domingo, ERC fue el partido más votado, con diez concejales, los mismos que Barcelona en Comú, y por detrás quedaron el PSC, con ocho ediles, Barcelona pel Canvi-Ciutadans (6), Junts (5) y el PP (2).

Para evitar que el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, se convierta en alcalde, Valls ofreció este jueves los seis votos de su grupo, "sin condiciones", a la candidata de BComú, Ada Colau, y al del PSC, Jaume Collboni. Sin embargo, Cs dijo después que los tres concejales que tiene en el grupo encabezado por Valls no apoyarán ni a Maragall ni a Colau y que en todo caso votarían a Collboni como regidor.

NO POSICIONARSE SOBRE "HIPÓTESIS"

Con respecto a la propuesta planteada por el ex primer ministro francés, el secretario general de Cs ha dicho que no tiene sentido posicionarse sobre "hipótesis que no se han producido". Aun así, ha afirmado que en una situación "extraordinaria" como la de Barcelona, que debe convertirse en "un dique contra el independentismo", Ciudadanos estaría a favor de "apoyar a un candidato no independentista, pero poniendo condiciones".

Villegas ha recordado que, según ha explicado el 'número dos' de la lista de BComú, Joan Subirats, están negociando un acuerdo de gobierno con ERC, aunque este ha aclarado que todavía no han decidido si el alcalde sería Maragall o volvería a serlo Colau.

"Es con los que les apetece pactar, como ha hecho siempre, con los independentistas, y vamos a ver qué sale de esa negociación y qué acuerdos hay", ha comentado.

COLAU VOTÓ A FAVOR DE LA INDEPENDENCIA EL 9-N

El dirigente 'naranja' ha criticado a la todavía alcaldesa, a la que ha calificado de "populista". "Ella no es de un partido independentista, pero siempre es la muleta del independentismo", ha subrayado.

Según ha indicado, Colau votó "sí" a la independencia en la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y participó también en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, ha recordado que de la fachada del Ayuntamiento de Barcelona colgaba un lazo amarillo, símbolo de apoyo a los políticos que están siendo juzgados por el proceso soberanista.

En este punto, el secretario general de Ciudadanos ha destacado que entre el PSC y Valls suman 14 concejales, una cifra que no llega a la mayoría absoluta necesaria para gobernar pero supera a los diez que tiene Colau. "A lo mejor esos 14 concejales se podrían poner encima de la mesa y que fuera la señora Colau la que decidiera si gobierna Maragall o gobierna el señor Collboni", ha agregado.

CIUDADANOS DECIDE SUS PROPIOS PACTOS

Por otro lado, Villegas ha respondido a la advertencia de Valls de romper la alianza con Cs si esta formación pacta con Vox en algún municipio o comunidad autónoma. "Nosotros haremos nuestros acuerdos como tengamos que hacerlos".

Tras afirmar que Valls "puede opinar", ha recalcado que los encargados de tomar estas decisiones son la Ejecutiva de Ciudadanos y el recién creado comité nacional de negociación de gobiernos municipales y autonómicos.

En cualquier caso, ha reiterado que la formación naranja no va a hacer "nada distinto" a lo que hizo en Andalucía tras las elecciones autonómicas de 2018, una fórmula que ahora "se podría dar" de nuevo "en algunas comunidades y algunos ayuntamientos".

En Andalucía, Ciudadanos comparte el poder en el Ejecutivo presidido por el 'popular' Juanma Moreno. Aunque Vox firmó un acuerdo con el PP por el cual apoyó la investidura de Moreno, esta formación no entró en la Junta y Cs no tuvo que reunirse con ella.