Villegas contesta a Narbona: "Cs es incompatible con quienes se alían con aquellos que dan golpes de Estado"

Villegas ha respondido así a la carta remitida este lunes por la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que le pedía "cordura" y le instaba a recapacitar sobre el "cordón sanitario" establecido al PSOE de cara a pactos tras las elecciones generales del 28 de abril.

"Tengo una mala noticia para usted, señora Narbona. Ciudadanos es incompatible con quienes se alían con aquellos que dan golpes de Estado", ha subrayado el secretario general de la formación naranja en la misiva.

Desde Ciudadanos se justifica esta decisión por la determinación de Pedro Sánchez de seguir en La Moncloa "a toda costa" y se le recrimina que siga dedicándose "a ofender al constitucionalismo" al pasear con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, brindar con Arnaldo Otegi o sentarse "con los que insultan, desprecian y atentan contra todos los españoles".

"El motivo es claro: Pedro Sánchez está dispuesto a lo que sea con tal de seguir en el poder. Es tan evidente que usted no puede negar que su plan lleva puesta la guinda de indultar a los soberanistas después de la pena que les imponga la justicia. Indultar a quienes han querido destruir la unión y convivencia de todos los españoles en contra de la mayoría de los ciudadanos de este país", ha argumentado.

En la misma línea, el dirigente de Ciudadanos ha alegado que Sánchez no puede "garantizar" que no volverá a pactar con los partidos separatistas y "dan por hecho el indulto de los líderes políticos del golpe en Cataluña" que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo en el marco de la causa contra el 'procés'.

En este sentido, Villegas parafrasea a Narbona y le da la razón cuando en su carta defendía que "las cosas que son difíciles de explicar son aún más difíciles de entender". "Eso ayuda a comprender por qué el señor Sánchez ocultó los 21 puntos del señor Torra, por qué sus presupuestos se negociaron en un vis a vis en la cárcel, por qué ha presionado al poder judicial hasta el límite de destituir a un abogado del Estado por hacer su trabajo, por qué han sido tantas las cesiones, por qué concedieron nombrar un mediador para negociar con Cataluña como si fuera un país extranjero y España no fuera una democracia, en definitiva como han humillado a tantos españoles", ha subrayado al respecto.

El secretario general de Ciudadanos ha reiterado en la misiva además la apuesta de este partido por la "regeneración, la libertad y la unión de todos los españoles", valores todos ellos que constituyen su "razón de ser". "En ella nos hemos mantenido firmes y esta determinación nos ha llevado a ganar unas elecciones en Cataluña y a sumar cada vez más españoles descontentos con la deriva del bipartidismo decadente incapaz de ofrecer un proyecto común e hipotecado con las formaciones nacionalistas", ha apostillado.

En esta línea, Villegas ha subrayado que esa "deriva" ha tocado fondo precisamente en los últimos meses con la alianza del PSOE con los partidos "que quieren romper España, incluidos los que en 2017 dieron un golpe a nuestra democracia que rompió la sociedad catalana e intentó romper nuestra nación".

A lo largo de la carta, el dirigente de Ciudadanos recrimina en varias ocasiones a Pedro Sánchez su estrategia de seguir en La Moncloa a toda costa y su "esfuerzo" por "blanquear" a los partidos que han llevado a cabo un "golpe de Estado" en Cataluña mientras que "criminaliza" a los constitucionalistas o quienes llevan con "orgullo" la bandera de España.

Para ello, le advierte, "no cuente" con Ciudadanos ni con "millones de españoles". "Muchos de ellos votantes de su partido que no comparten la deriva del PSOE y que no comprenden su salida del bloque constitucionalista. No cuenten con Ciudadanos para salvarles de sus tentaciones. Asuman sus errores y su responsabilidad", ha subrayado Villegas, que concluye destacando que la próxima cita electoral es una "oportunidad" para que los españoles decidan democráticamente qué proyecto para España quieren.