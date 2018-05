Vizcarra rechaza las acusaciones de "boicot" contra el expresidente Kuczynski

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, rechazó hoy las acusaciones de algunos parlamentarios peruanos respecto a un "boicot" contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció al mando en marzo pasado, en medio de un segundo pedido de vacancia (destitución) presidencial.

Vizcarra, quien fue primer vicepresidente de Kuczynski, negó en una entrevista con ATV Noticias que haya existido algún tipo de complot que empujó a la salida de Kuczynski, y más bien destacó la lealtad que le tuvo.

"En el segundo intento yo hablé con él en febrero, vine, y le dije: 'presidente yo lo que más quisiera es que usted termine su mandato, pero si en caso, por un factor que está establecido en la Constitución, no puedo renunciar, sería no faltarle usted y eso le dije, entienda que no es una falta de lealtad, sino es una responsabilidad que tenía con el país", señaló.

Sus declaraciones respondieron al congresista del partido Aprista Mauricio Mulder que acusó a Vizcarra, a través de su cuenta de Twitter, de haber conspirado para "bajarse" a Kuczynski.

"Plantear un proyecto para fomentar partidos políticos serios no es para "bajarse" a alguien Sr @MartinVizcarraC. El que si conspiró y se movió para "bajarse" a PPK fue usted. ¿O no?", escribió Mulder.

El mandatario se refirió también a que "nadie puede ser más consciente de la lealtad que tuve al presidente Kuczynski que él mismo" y, en tal sentido, descartó algún tipo de "confabulación".

"El presidente sabía, yo le dije: 'presidente no voy a renunciar por la lealtad y el compromiso que le tengo al país, pero lo apoyo en todo lo que usted quiera para que pueda cumplir su mandato'", sostuvo.

Kuczynski otorgó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel, después de recibir el apoyo de un grupo de legisladores encabezados por su hijo Kenji Fujimori, en el primer intento de destitución presentado en diciembre pasado.

Vizcarra defendió a su premier señalando que "conspirador es el que hace algo por lo bajo. Él lo dijo públicamente y abiertamente por convicción", comentó el mandatario.

Además, señaló que convocó a Villanueva porque comparten muchos puntos de vista y que juntos eligieron al nuevo gabinete.