Volpi dice que si López Obrador es elegido deberá cambiar sistema de justicia

El escritor Jorge Volpi, premio Alfaguara de novela 2018, aseguró que si Andrés Manuel López Obrador es elegido mañana como presidente de México deberá cambiar el sistema de justicia, o de lo contrario no podrá cumplir ninguna de sus promesas.

"Si no cambia el sistema de justicia, este país no va a mejorar en ningún sentido, sobre todo en los que le preocupan a López Obrador: la corrupción, la desigualdad y la violencia. Sin un sistema de justicia autónomo, confiable y eficaz, eso no va a cambiar", dijo Volpi a Efe

En enero pasado, el autor de 49 años ganó el premio Alfaguara con "Una novela criminal", un volumen de no ficción que desveló las irregularidades de la justicia en torno al proceso contra el mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez, por un supuesto delito de secuestro.

Durante 482 páginas, el escritor desveló el juego sucio de las autoridades y las reiteradas violaciones de la ley en un caso que ocasionó una disputa entre los entonces presidentes de México, Felipe Calderón, y de Francia, Nicolas Sarkozy.

El autor dejó clara la vulnerabilidad de los mexicanos ante el sistema de justicia que, según su opinión, deberá ser cambiado por el nuevo presidente, ya sea López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN), o José Antonio Meade, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Las encuestas tienen a López Obrador cerca de 20 puntos arriba; incluso con algunas irregularidades, si son confiables las encuestas, parece claro que va a ganar", señaló.

Al referirse al izquierdista de 64 años, Volpi dijo que no se parece a ningún líder latinoamericano de su tendencia política -"de izquierda, populista, o como se le quiera llamar"-, y no lo ve con intenciones de imitar a ninguno de ellos.

"No creo que se parezca a Hugo Chávez, ni a Nicolás Maduro, ni a Rafael Correa, ni a Evo Morales en ningún sentido. Yo creo que viene más de una tradición parecida al PRI de otros momentos", aseveró.

Sin embargo, el también periodista y ensayista alertó sobre el autoritarismo del político y confió que, si sale presidente, pueda erradicar eso.

"Su lado peligroso es cierto autoritarismo, sobre todo respecto a la crítica. Por lo demás, creo que va a ser bastante pragmático en términos económicos", señaló.

Volpi descartó que sea un hombre de poca cultura y aseguró que el candidato lee más que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y ha escrito varios libros; además es un hombre con cierto aprecio por la cultura, por lo menos mucho más que el presidente actual", defendió.

Acerca de la admiración del candidato de Morena por el patriarca de la Revolución Cubana, Fidel Castro, Volpi tampoco puso reparos porque, según su criterio, la admiración a ciertos líderes históricos es una cosa e imitarlo como gobernante, otra diferente.

"Me preocupa más su cierta intolerancia a la crítica y a la libertad de expresión, ese es un lado delicado, y el otro, que no hable de las medidas concretas en el tema de justicia para tratar de atajar los problemas que él detecta, como la corrupción", reiteró.

Volpi dijo que no se puede ver al político como un mesías salvador de México: "Será (si lo eligen) un presidente distinto, al que hay que exigirle una enorme cantidad de cosas. No podemos dejar de exigirle las transformaciones que él está prometiendo", concluyó.