Vox cree que no habría cambio en Andalucía si Cs y PSOE sumaran la mayoría

El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, se ha mostrado convencido de que si Ciudadanos (Cs) y el PSOE hubieran sumado escaños suficientes "no habría" un Gobierno del cambio en la comunidad, y ha sostenido que el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno (PP) ha sido posible gracias a su partido.

En una entrevista con Efe, Serrano ha esgrimido que Vox, que ha irrumpido con doce escaños en la Cámara andaluza, el primer parlamento español en el que tiene representación, es la "llave" del actual Gobierno andaluz de coalición (PP- Cs) y no oculta que la formación naranja está "incómoda" por este vital apoyo.

"Mucha gente del PP ha reconocido que Vox ha hecho posible el cambio y que Ciudadanos esté en el Gobierno de Andalucía", ha señalado Serrano, que no ha dudado en aseverar: "Si Ciudadanos hubiera tenido los escaños suficientes para sumar con el PSOE no hubiera optado por el cambio, el cambio no habría sido posible".

El pacto del Gobierno bipartito ha sido suscrito por el PP y Cs, mientras el PP y Vox han firmado otro de investidura con el que la formación naranja no se siente concernida ni vinculada, lo que provocó el malestar del partido de Serrano, que lamenta que la formación de Albert Rivera haya establecido un "cordón sanitario".

Pese a ello y a las diferencias entre Vox y Ciudadanos, especialmente en políticas sociales, el portavoz parlamentario aclara que "no será" obstáculo para el Gobierno de Moreno.

" Apoyaremos lo que hay que cambiar y haremos oposición leal y legítima. Son los partidos del Gobierno los que deberán ponerse de acuerdo. No vamos a poner piedras en el camino, solo aquellas trabas que creamos buenas para que funcione el carro del que hay que tirar", ha avisado.

Preguntado por si su partido se siente incómodo con Ciudadanos en el Gobierno autonómico, ha respondido que los que "parecen incómodos son ellos con nosotros" y considera que la distante relación del vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), con su partido es por la "presión de Madrid".

Serrano, que cree que Albert Rivera está también "presionado" por determinados líderes europeos, ha instado al líder naranja a preocuparse, no por Vox, sino por los que quieren "destruir el país".

Debería preocuparse - ha proseguido- "por los que quieren la independencia y el golpismo", por los que quieren "romper" la unidad de España y por los de corte proetarra, con los que "pacta" el Gobierno de Pedro Sánchez, ha criticado.

A propósito de la composición del nuevo Gobierno andaluz y de la posibilidad de se produzca una bicefalia con Moreno (PP) de presidente y Marín (Cs) de vicepresidente, ha opinado que es una cuestión que deberá resolver el jefe del Ejecutivo, y ha subrayado que Vox "no está" en ningún tripartito.

Durante la entrevista, Francisco Serrano ha defendido el centralismo político, tras considerar que las autonomías "se han desvirtuado", y ha apostado por una "reducción" del Estado de las Autonomías mediante una reforma constitucional.

"El actual genera desigualdad, inseguridad jurídica y es contraproducente. Hay que recentralizar las competencias de educación, justicia y sanidad", ha afirmado.

Por ello, respalda la reducción de Consejerías del actual Gobierno (de trece a once) y aboga por reducir la "mastodóntica" Junta de Andalucía "montada" por el PSOE y que "asfixia a muchos y beneficia a unos pocos oportunistas".

El portavoz ha apoyado también las primeras medidas que tomará el Ejecutivo el sábado (auditoría en la Junta y los entes públicos y bonificar el Impuesto de Sucesiones) y apuesta por "adelgazar" la estructura de Canal Sur Televisión y Radio.

Su objetivo es eliminar dos de los tres canales de televisión y otros dos de la radio, medidas que -ha dicho- deben ser proporcionales a sus fines y eliminar el "adoctrinamiento".

