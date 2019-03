Vox Andalucía retira su proposición no de Ley contraria al "feminismo supremacista de género" ante el 8M

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha decidido retirar la proposición no de ley que iba a defender en la sesión plenaria que se celebra desde este jueves en la Cámara autonómica en apoyo a la manifestación convocada el día 10 de la plataforma 'Women of the world en Andalucía', frente al "feminismo supremacista de género" que representan las movilizaciones y la huelga del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora este viernes.