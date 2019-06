Vox en Burgos se salta el acuerdo nacional "a conciencia" y favorece la investidura del candidato del PSOE

La corporación municipal del Ayuntamiento burgalés se compone de 27 miembros, por lo que la mayoría absoluta se fija en los catorce escaños. El PSOE ganó las elecciones en la ciudad y obtuvo un total de once concejales, mientras que el PP logró siete escaños, Cs cinco representantes y Vox y Podemos dos cada formación.

De este modo, las fuerzas de la izquierda no sumaban los respaldos suficientes para conformar gobierno por mayoría absoluta y lo mismo le sucedía al PP y Cs, que precisaban del apoyo del partido de Santiago Abascal para garantizarse el sillón de la Alcaldía.

Tras no alcanzar un acuerdo con Ciudadanos a nivel local, los representantes de Vox en Burgos ya anunciaron a última hora de la noche de este viernes su intención de votar a su candidato, dando así por rotas las negociaciones con la formación naranja.

Eso es precisamente lo que ha sucedido en el Pleno de investidura, donde, al votar los dos concejales de Vox a su candidato, Ángel Martín, la candidatura socialista ha sido la que más respaldos ha obtenido con un total de trece, frente a los doce que ha logrado la de Cs y los dos de la de Vox.

El candidato de esta formación a la Alcaldía, Ángel Martín, quien en primer lugar ha querido felicitar al nuevo alcalde socialista, ha señalado en su discurso que a los dos concejales de la formación les ha tocado asumir "una responsabilidad importante y dura" a la que no han querido renunciar "pensando en Burgos y los burgaleses".

Martín se ha dirigido al socialista Daniel de la Rosa para destacar que "no es alcalde por mérito sino por el desmérito de los partidos que deberían haber alcanzado un acuerdo" y no lo han conseguido, algo que, según ha dicho, es una opción democrática y no es "algo indigno".

Ángel Martín, sobre el que recae la Presidencia provincial de Vox, ha dicho que no ha sido posible alcanzar un acuerdo entre las tres fuerzas de derechas porque han sido "incapaces" de avanzar en el diálogo.

En este sentido, ha explicado que "algunos lo han fiado todo a algunos acuerdos que venían de fuera de Burgos" sin, con anterioridad haber alcanzado un consenso en la ciudad, y ha lamentado el "bloqueo absoluto" al que Cs ha sometido a su formación.

Por eso, ha asegurado que los dos concejales han adoptado una decisión "a conciencia y pensando en Burgos" porque quieren que se trabaje desde la ciudad y pensando en sus habitantes.

Pese a ello, ha reivindicado el derecho de las tres formaciones, Vox, PP y Cs, para alcanzar el entendimiento en el futuro y garantizar la estabilidad de España, a la vez que ha sostenido que, mientras tanto, se compromete a hacer una oposición "leal" que espera recibir el "respeto" del resto de la corporación.

PROYECTO DE CENTRO Y MODERADO

Por parte del Partido Popular, la encargada de intervenir en la sesión de investidura ha sido Carolina Blasco, quien ha insistido en que los 'populares' han tratado en las últimas semanas en dotar a la ciudad de un proyecto de gobierno "de centro y moderado".

Tras lamentar que esta opción no haya sido posible, se ha dirigido al nuevo alcalde para lamentar que éste no haya tratado de un acercamiento con su formación y haya pretendido, en todo momento, dejar al PP en la oposición.

El candidato de Cs a la Alcaldía, Vicente Marañón, ha insistido en que los burgaleses pidieron "un cambio de las políticas" en las urnas y ha destacado la necesidad de que el "entendimiento sea absolutamente" imprescindible para "llegar a acuerdos y entenderse".

Marañón ha remarcado que "la ciudad debe ser gobernada desde el acuerdo" y ha recalcado que esa será la única manera de articular un posible pacto que garantice la gobernabilidad.