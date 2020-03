Vox confirma un segundo caso en el Congreso, su diputado por Cádiz Carlos Zambrano

Vox ha confirmado este miércoles un segundo positivo por coronavirus dentro de sus filas en el Congreso. Se trata del diputado por Cádiz Carlos Zambrano, según han confirmado a Europa Press fuentes del partido. Ni Zambrano ni su mujer, la parlamentaria andaluza Ángela Muelas, participaron en el mitin del domingo en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

El partido dirigido por Santiago Abascal ha anunciado este caso de coronavirus después de dar a conocer este martes que también su secretario general, Javier Ortega Smith, había dado positivo en las pruebas de la enfermedad. Ortega Smith sí que estuvo tanto el domingo en Vistalegre como en la Asamblea General del partido celebrada el sábado.

Aunque desde Vox han apuntado que a partir de ahora no darán a conocer el nombre de las personas afectadas justificándose en la "privacidad personal", fuentes del partido han apuntado a Europa Press que el segundo afectado es el diputado andaluz Carlos Zambrano. Además de no viajar a Madrid, Zambrano tampoco ha estado en contacto con otros diputados nacionales durante los últimos diez días.

La última vez que este parlamentario votó en el Pleno del Congreso fue el martes 25 de febrero. El martes día 26 hubo sesión de control al Gobierno y él no tenía pregunta a ningún miembro del Gobierno, mientras que el día 27 sí que hubo votaciones pero él ya no participó en ellas. Desde entonces no ha habido sesión plenaria.

Zambrano se sienta en el hemiciclo en la última fila del gallinero, rodeado de Patricia de las Heras y Eduardo Luis Ruiz Navarro. Es portavoz adjunto de la Comisión Constitucional y vocal de la Comisión de calidad democrática y contra la corrupción, órganos que no han tenido actividad en los últimos días.

"TRANSPARENTE Y VALIENTE"

Tras estos casos confirmados, Vox asegura que sigue en todo momento las indicaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a actuación médica y protocolo de información de casos confirmados y subraya que su actitidu ante la epidemia del Covid-19 "ha sido y está siendo transparente y valiente". "Esperamos que el resto de fuerzas políticas sean tan transparentes como nosotros en aras del interés general y de la detección y contención de la epidemia", han emplazado.

Desde este lunes Vox se ha mostrado muy crítico con la gestión que el Gobierno está haciendo de la crisis del coronavirus y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no haber tomado las medidas necesarias para evitar durante el fin de semana la celebración de actos multitudinarios como los partidos de fútbol, las manifestaciones del 8 de marzo o su propio mitin de Vistalegre.

En un vídeo, Abascal acusó al Gobierno de "irresponsabilidad, falta de escrúpulos e incapacidad" por haber "ocultado" la gravedad de la crisis y exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lidere la gestión y "no trate de diluir sus responsabilidades".

"LA VERDAD DEL CORONAVIRUS CHINO"

Vox ha defendido además durante los últimos días que el Ejecutivo debería haber tomado medidas contundentes con mayor antelación y ha apuntado que el partido lleva desde el 29 de enero presentando iniciativas en este sentido en el Congreso "para que todos los españoles conociesen la verdad del coronavirus chino".

Según detalla, su diputado Juan Luis Steegmann, médico de profesión, ha presentado 38 preguntas parlamentarias y 3 proposiciones no de ley para conocer las medidas adoptadas, la prevención que se tenía con los pacientes afectados por otras enfermedades como neumonía o la necesidad de un cierre temporal de las fronteras con otros países afectados.