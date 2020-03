Vox acusa a Cs de "dinamitar" el acuerdo con PP en Comunidad de Madrid para sacar adelante las primeras rebajas fiscales

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, (Cs) de "dinamitar" el acuerdo que tenía con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, (PP) para sacar adelante el proyecto de ley de deducciones fiscales, que se debatirá mañana en la Asamblea.

"Parece que lo que quiere es el protagonismo dentro de su partido y no velar por lo que le interesa a los madrileños", ha señalado a su llegada a los Premios Onda Madrid, en el CaixaForum. Según ha explicado, el acuerdo alcanzada consistía se basa en la reducción de "presión fiscal a los madrileños" y "reducir el gasto político ineficaz", por valor de 16 millones de euros.

Si Aguado, que tiene "de hoy a mañana" para decidir apoyar lo pactado, no lo hace, Monasterio ha asegurado que no retirará la enmienda de totalidad que haría decaer la propuesta del Gobierno. Por ello, le ha pedido que "asuma la responsabilidad" y que se de cuenta de que es parte del Ejecutivo "que ha asumido" el compromiso.

"Haremos todo lo posible porque cambie de parecer de hoy a mañana. Nos preocupa ver a un Gobierno dividido, ver a un Gobierno débil, con dos cabezas, que no es capaz de mantener una negociación porque lo que se cierra después no se puede cumplir porque aparece el señor Aguado y discrepa", ha lanzado.

De hecho, ha explicado que desde su formación han entrado a definir la reducción del gasto para que Ciudadanos "estuviera cómodo en la negociación" y fuera el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso el que eligiera las partidas. "El señor Aguado simplemente tiene que seguir las directrices que el Gobierno ha cerrado", ha espetado.

Para Monasterio, "los madrileños no se merecen tener un Gobierno que no es capaz de sacar adelante acuerdos, que no es capaz de liderar una política y que no es capaz de sacar unos presupuestos adelante".

Tras estas declaraciones, la portavoz de Vox y el vicepresidente han coincidido a la entrada del acto, y la primera se lo ha recriminado directamente. "¿Tú estás en el Gobierno de Lasquetty o no? No dinamites la prosperidad de los madrileños", le ha repetido.