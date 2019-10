Vox que la Declaración Institucional por el Día de la Niña en Madrid incluya el "vientre del alquiler" y el aborto

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha explicado que han propuesto a todos los grupos que se modifiquen algunos aspectos de esta declaración que está prevista que se lea del próximo jueves en el Pleno.

"Se les olvida modificar algunos términos porque creemos que hay que hablar del aborto selectivo en determinados países del mundo donde las niñas no tienen derecho a nacer; hay que hablar del aborto el modificar términos porque creemos que hay que hablar de la ablación en España que sufren muchas niñas, de trata, de vientres de alquiler, como en España que se plantea aprobar una ley de vientre de alquiler y es algo que nosotros denunciamos", ha expuesto.

Además, a su juicio, la iniciativa inicial proponía que había que estimular y promover las carreras técnicas entre mujeres. "No necesitamos cuotas ni que nos regalen matrículas y no necesitamos una protección especial. No nos hace falta", ha lanzado.

A este respecto, el portavoz de Ciudadanos, César Zafram ha recordado que entre todos tienen que ponerse de acuerdo, porque es necesaria la unanimidad para que una declaración institucional salga adelante y ha pedido a Vox que no se utilicen este tipo de aspectos parlamentarios "como arma arrojadiza política".