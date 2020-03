Vox impide que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tramite su primera rebaja de impuestos

Vox había presentado una enmienda a la totalidad al texto que había prometido retirar si el Ejecutivo autonómico reducía el "gasto político ineficaz". Tanto la portavoz del partido, Rocío Monasterio, como el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, (PP) confirmaron que habían alcanzado un acuerdo. Por su parte, el vicepresidente, Ignacio Aguado, (Cs) lo negó y defendió que no cederían ante los "recortes" propuestos por Vox.

Así, al no estar las tres partes en sintonía, los de Monasterio han votado a favor de su propia enmienda que hace decaer la propuesta del Gobierno. A ellos se han unido los tres grupos de la izquierda: PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

"TERQUEDAD Y OBCECACIÓN", REPRENDE LASQUETTY

Al comienzo del debate parlamentario, Lasquetty ha lamentado que su iniciativa no saliese adelante, que incluía rebajadas para jóvenes, vivienda, y dependencia, y les ha indicado a los grupos que están "ante una realidad parlamentaria incompatible con la terquedad y con la obcecación".

"Conviene darse cuenta de ello cuanto antes y dejar a un lado lo que le conviene a los partidos y centrarse en lo que le conviene a los ciudadanos", ha reprendido. En este sentido, les ha recordado la importancia de llegar a pactos.

El consejero regional ha recordado que la bajada de impuestos no solo ha sido "una de las grandes señas de identidad del PP". "Estamos convencidos de que la mejor política económica y presupuestaria reside en la combinación de libertad económica y bajos impuestos como evidencia del éxito que ha cosechado Madrid", ha defendido.

Así, ha alertado de que es necesario impulsar estas políticas, en un momento en el que la autonomía se enfrenta a una de "las mayores amenazas que tienen delante los madrileños, la llamada armonización tributaria del Gobierno de Sánchez e Iglesias".

"AGUADO SE RETRATA", DICE VOX

Por su parte, la diputada de Vox Ana Cuartero ha trasladado al Gobierno regional que su intención a lo largo de esta legislatura es "no entorpecer su trabajo" sino "favorecer a los madrileños y cumplir con sus promesas y pactos".

"Nosotros no somos los que hemos entorpecido esta negociación. Aguado se retrata, porque no es la primera vez que no se presenta a una negociación y lo que hacen es hacer perder a todos los madrileños", ha lamentado. A su juicio, el vicepresidente autonómico ha "desprestigiado la capacidad" de Lasquetty para llegar a un acuerdo.

"No se le ha impedido que entre en ninguna negociación (a Aguado) todavía tiene tiempo de unirse. Le damos la última oportunidad, sea usted quien determine aquello de lo que Podemos prescindir. Aún tiene usted tiempo, que solo quiere brillar", le ha espetado.

Por parte de Ciudadanos, el diputado Sergio Brabezo ha lamentado que los grupos de la oposición hayan llevado una enmienda a la totalidad contra una rebaja fiscal "destinada al ámbito de la educación y la dependencia, la vivienda, bonificaciones fiscales al IRPF" para que la Comunidad pudiera seguir creciendo.

"Hablan de subvenciones y son incapaces de hacer un texto alternativo. Señores de Vox tómense la política en serio. Esto no es una plaza, esto es un parlamento", les ha afeado.

"SE HAN SOMETIDO HOY A UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA", DICE MÁS MADRID

Por parte de los grupos de izquierda, la parlamentaria de Más Madrid María Acín que ha lamentado que este Gobierno y "sus socios" se hayan sometido a "una cuestión de confianza". Se trata, a su parecer, de una ley que "profundiza en desigualdades y beneficia a los que más tienen en esta región", algo que se acompaña de unos presupuestos que "no existen".

A continuación, la diputada de Unidas Podemos IU Sol Sánchez ha tildado la reforma del Gobierno de "tomadura de pelo", algo que no beneficia a la "mayoría social y que no dinamiza la economía y no cumple con las funciones más justas para los madrileños". A su juicio, deberían centrarse en mejorar el cuidado de las personas mayores, la conciliación y no fomentar que "los estudiantes pidan un préstamo bancario para finalizar sus estudios".

En último lugar, el parlamentario del PSOE Fernando Fernández ha indicado que la medida del Gobierno iba a suponer "una aminoración de ingresos y recortes en el gasto social y la prestación de servicios sociales". "Vox ha condicionado las subvenciones a asociaciones, nos gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno, aparte de que le gusta gobernar con Vox", ha lanzado.

Finalmente, ha tomado la palabra la presidenta madrileña ha lamentado que "una disputa política" haga decaer el proyecto de ley que incluía las primeras rebajas fiscales de la legislatura, que se debaten este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así lo ha indicado en el propio debate parlamentario de las enmiendas de totalidad presentadas al texto, entre las que se encuentra la de Vox, al tomar la palabra por el artículo 113.6 del Reglamento, que permite al Gobierno intervenir.

Ayuso ha agradecido a su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, estos meses "de debate y de intenso diálogo para intentar aprobar un proyecto de ley tan importante para tantas familias".

"A mí me gustaría que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes por las que yo pido a los grupos que lo reconsideren y que permitan que esto salga adelante. Estas deducciones son muy importantes para muchas familias, para muchos jóvenes, y creemos que van en la dirección que siempre hemos defendido en la Comunidad", ha subrayado.