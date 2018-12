Vox condena el ataque a Iglesias en Barcelona: "A diferencia de Podemos, creemos en la libertad de expresión"

Serrano se ha pronunciado de este modo en su cuenta de Twitter después de que cinco personas irrumpieran este lunes con la cara tapada y banderas de España en la presentación del libro 'Nudo España' en la que participaban sus autores, Pablo Iglesias y el periodista Enric Juliana, en la Casa del Libro de Barcelona gritando "fuera Podemos, aquí no os queremos" y "Viva España" mientras se desarrollaba la presentación.

"Aunque no pueda ni verle y me cause hasta urticaria su timbre de voz, como demócrata, condeno el ataque sufrido por el señor Iglesias en Barcelona", ha publicado Serrano, que cierra su mensaje subrayando que "a diferencia de la extrema izquierda de Podemos, en Vox creemos en la libertad de expresión, rechazando el odio y violencia".