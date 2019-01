Vox pide derogar la Ley contra la violencia machista y expulsar 52.000 inmigrantes

Vox ha presentado hoy un documento al PP con 19 propuestas para apoyar la investidura del candidato popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que incluye la petición de derogar la Ley contra la violencia de género andaluza y expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares.

El PP considera "inaceptable" el documento hecho público por la partido de extrema derecha, mientras se reunían los secretarios generales de ambos partidos en Madrid.

Las diecinueve medidas presentadas son, según Vox, un documento "negociable" y "con ánimo de llegar a un acuerdo" para iniciar las negociaciones sobre la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, motivo de la reunión de hoy entre los secretarios generales de ambos partidos, Teodoro García Egea (PP) y Javier Ortega Smith (Vox).

Mientras pide la derogación de estas leyes y la de Memoria Histórica andaluza, Vox propone una ley para proteger la cultura popular y las tradiciones del mundo rural, que incluya el flamenco y otras expresiones folclóricas, y otra de protección de la tauromaquia y de la actividad cinegética.

Vox plantea la salida de los 52.000 "inmigrantes ilegales" que, según esta formación, están en condiciones de ser expulsados, porque la Junta de Andalucía ya posee la documentación necesaria para ello.

Además, quiere que el Día de Andalucía pase a celebrarse el 2 de enero, día en que se conmemora la toma de Granada y la culminación de la Reconquista, en lugar del 28 de febrero, festividad actual que recuerda la aprobación del Estatuto de autonomía de la comunidad.

Otra reclamación es que se apruebe una declaración institucional de la Presidencia de la Junta "a favor de la apertura de un proceso nacional de devolución al Estado" de competencias, de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público, así como la propuesta de reforma para suprimir el término "realidad nacional" del Estatuto.

El PP considera "inaceptable" el documento y, según fuentes del partido, hay varios puntos que son "un auténtico despropósito" que la formación de Pablo Casado y Juanma Moreno "no puede respaldar".

Los populares entienden que Vox demuestra que no quiere acuerdo y advierten de que, si no cambia de postura, estará desperdiciando una "oportunidad histórica" para el cambio en Andalucía.

Ciudadanos, que se desliga de las negociaciones con Vox, ha querido ser "cauto" hasta que se pueda cerrar el acuerdo de gobierno con el PP, aunque entiende que "no parece serio" hablar de cambio de días festivos cuando se negocia "la regeneración democrática, bajada de impuestos, autónomos, educación e igualdad".

Respecto a la inmigración, la formación naranja ha recordado que debe ser competencia estatal.

En paralelo a la mesa con Vox, PP y Cs cierran "los flecos" de la estructura de su hipotético gobierno y prevén firmarlo mañana, con la idea de trasladar el jueves a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, el pacto para la investidura de Juanma Moreno.

El gobierno de PP y Cs estaría presidido por Juanma Moreno, con una sola vicepresidencia -previsiblemente, para Juan Marín- y con once consejerías, salvo que los trabajos técnicos de última hora conlleven ampliar el número a doce o reducirlo a diez.

Ciudadanos tiene "especial interés" en gestionar las áreas de Regeneración Democrática, Educación, Políticas Sociales y de Economía y Autónomos, ha dicho Marín.

Es previsible la dirección de los populares en la Consejería de Hacienda y, a falta de concretar el reparto, se baraja que también se hagan cargo de Sanidad, Agricultura y Justicia.

Mientras tanto, el portavoz del Ejecutivo andaluz en funciones, Juan Carlos Blanco, ha asegurado que la candidatura de la socialista Susana Díaz "sigue ahí" porque el PSOE sigue siendo el partido "más legitimado" para la constitución de un nuevo gobierno andaluz.

A nivel de partido, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho sobre el futuro de Susana Díaz que "como siempre lo decidirá la militancia del partido", porque Ferraz "no abre sucursales", aunque ha subrayado que "todo tiene su momento" y que ahora mismo el problema de Andalucía no es ese.

Adelante Andalucía (Podemos e IU) se ha mostrado hoy dispuesta a negociar un candidato o candidata alternativa a la investidura en el caso de que el PP, Ciudadanos y Vox no alcancen un acuerdo suficiente para investir a Moreno.

La coalición de izquierdas ha remitido un documento sobre su posición ante la investidura, en el que no menciona ni al PSOE ni a Díaz, pero se ofrece a explorar la posibilidad de presentar un candidato o candidata alternativa que no sea la del "tripartito reaccionario" y en caso de que PP, Cs y Vox no sumen mayoría.