Vox exige negociar el gobierno de Madrid para apoyar a Ciudadanos en la Mesa de la Asamblea

El portavoz del comité negociador de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha avisado este viernes a Ciudadanos de que si quiere su apoyo para presidir la Mesa de la Asamblea de Madrid deberá sentarse con ellos a negociar el gobierno de la comunidad.

Espinosa de los Monteros ha lanzado este mensaje en rueda de prensa en el Congreso después de la segunda reunión formal entre PP y Vox para las negociaciones tras las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo.

Insistiendo en su discurso de los últimos días, ha subrayado que Ciudadanos tendrá que sentarse a negociar con Vox en todos aquellos lugares donde pretenda formar parte del gobierno. "Aquellos donde se pretenda que apoyemos un acuerdo deberemos participar en la creación de ese acuerdo", ha insistido Espinosa de los Monteros.

De momento, ha revelado que no han recibido ninguna llamada de Ciudadanos --lo ha dicho mirando el móvil por si había alguna novedad "de última hora"-- y ha asegurado que él está "dispuesto" a llamar "a quien haga falta". "Pero si no se quieren poner es más complicado", ha añadido apuntando que a su juicio el problema no es la llamada sino "la voluntad" de llegar a un acuerdo.

Uno de los casos más urgentes es el de la votación para la formación de la Mesa de la Asamblea de Madrid el próximo martes. El portavoz parlamentario de Vox ha explicado que su intención es llegar a un acuerdo global en cada autonomía que incluya tanto la Mesa del Parlamento como un pacto de gobierno o acuerdos programáticos.

"Si Ciudadanos quiere que les apoyemos en la Mesa sería bueno que antes de ese día llegara a un acuerdo con nosotros sobre el programa que desarrollar en esa comunidad autónoma", ha insistido sobre el caso de la Comunidad de Madrid subrayando que Vox está "permanentemente" haciendo "gestos de buena voluntad" para sentarse a negociar.

PP: EL DEBATE PROGRAMÁTICO "ESTÁ AVANZANDO"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha indicado que el debate programático "está avanzando" y ha añadido que Vox ha planteado que en próximas reuniones irá añadiendo propuestas que mejoren la vida de los ciudadanos. Según ha recalcado, es necesario "ir avanzando" porque la próxima semana se conforman Parlamentos regionales y ayuntamientos.

García Egea ha afirmado que hay cuestiones programáticas en las que avanzar en el futuro y, en el caso de Madrid, ha citado expresamente la de eliminar el área denominada Madrid Central; promover la colaboración público-privada; fortalecer las políticas que garantizan la libertad de los padres para elegir centro educativo, desarrollar un plan de mejora de la sanidad pública y la libre elección de médico.

El 'número dos' del PP ha afirmado que están ante un escenario en el que su partido actúa con responsabilidad y trabaja en las cuestiones programáticas. Por eso, ha dicho que esperan que la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas se vea reflejada en gobiernos de centro-derecha.

Ante el hecho de que Cs siga rechazado negociar con Vox, García Egea ha señalado que están "avanzando" en los acuerdos programáticos y ha añadido que las reuniones de este viernes --primero con Vox y luego con Cs-- van "avanzando en la línea adecuada de confluir".

Según ha añadido, esas "confluencias" entre los tres partidos tienen que ser en base "a programas y acciones concretas a realizar". Y ha resaltado que hay que ir avanzando hacia esa suma de fuerzas. "Creo que hay mimbres a día de hoy para conseguirlo", ha concluido.