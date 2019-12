Vox avisa de que el reparto de la Mesa pasará "factura muy alta" a PP y Cs pero "no serán revanchistas" donde les apoyan

Tras asistir a la entrega de despachos a 98 agentes de la nueva promoción de la Policía Municipal de Madrid, Smith ha criticado el "esperpento" que a su juicio supuso que estos dos partidos "hayan preferido tirar sus votos en la conformación de la Mesa del Congreso en la mayor de la inutilidades y hayan permitido que entre un puesto más de la izquierda sectaria de Podemos".

"El PP entregó sus votos que le sobraban para una segundo Secretaría para Cs, que solo tiene diez escaños, cuya suma ya sabían que no iba a dar para un secretario. Los votos que le sobraban iban a tirar al a basura. Solo con 6 de esos votos del PP habría dado para que ese puesto de secretario lo tuviera Vox. Esto ha supuesto que Podemos tenga ahora más miembros en la Mesa, algo que es inaceptable, y que les a pasar factura. ¿Hasta donde llega el sectarismo y egoísmo para que en la Mesa haya dos representantes de Podemos y no dos de Vox, como nos correspondían?", se ha preguntado el diputado nacional.

No obstante, Ortega Smith ha remarcado que la decisión tomada ayer por PP y Cs no tendrá consecuencias en cuanto a su apoyo a los gobiernos regionales o locales en los que Vox fue decisivo para que salieran adelante.

"Nosotros, a diferencia de ellos, no actuamos a golpe de revancha y sectarismo, sino siempre con objetividad, pensando en lo que es bueno o no para los españoles. Nosotros vamos apoyar o no los Presupuestos en función de lo que digan, no en función de la vergüenza del Congreso o de mi reprobación. No vamos a actuar con revancha, sino con objetividad. Y si esos Presupuestos tienen partidas que no aceptamos para regar los chiringuitos de la extrema izquierda u obras o servicios innecesarios, pediremos rectificación y si no lo cambia no aprobaríamos los Presupuestos", ha avisado al Ejecutivo local madrileño.

Preguntado por dónde se tiene que colocar físicamente su grupo en la Cámara Baja, ha señalado la máxima de que "en igualdad de situaciones, tiene que haber los mismos resultados".

"En la anterior legislatura Vox, con 24 escaños, fuera relegado y empujado al gallinero del Congreso, donde se nos viera lo menos posible. Ahora Ciudadanos, con 10 diputados, quiere seguir ocupando la misma posición de la anterior legislatura, cuando tenía muchos mas. Por eso exigimos una posición similar a la que tenían en la pasada legislatura otros diputados con los mismos escaños, como Cs", ha argumentado.