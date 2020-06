Vox estudia denunciar a la Mesa del Parlament balear por "desobediencia" a las sentencias del Supremo

En un comunicado, ha señalado que prepara un recurso para instar al presidente de la Cámara balear, Vicenç Thomàs, a cumplir la ley. "La Mesa del Parlament, de la que Vox no forma parte, ha acordado engalanar la fachada del edificio con bandera no oficiales, en este caso la bandera del arcoíris", ha remarcado.

Vox ha asegurado que esta acción "va en contra" de la sentencia del Tribunal Supremo 1163/2020 de 26 de mayo. El pasado lunes, ya se registró una queja por el mismo motivo, en esta ocasión por la bandera colgada en la fachada desde el despacho de MÉS per Mallorca. Desde la formación no se descarta recurrir a una querella ante los tribunales en caso de que Thomàs y la Mesa no actúen.

El portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha señalado que "es increíble que la Mesa del Parlament apruebe una ilegalidad, y que encima lo haga con el apoyo de PP y Cs que una vez más se pliegan a los caprichos de la izquierda". "El Supremo dice que los edificios públicos deben ser escrupulosamente neutrales", ha dicho.

Campos ha subrayado que desde los gobiernos del Pacte "se pasan la ley no por el arcoíris, sino por el arco del triunfo". Campos ha manifestado que, en el caso del Parlament balear, pedirá explicaciones al presidente Vicenç Thomàs y a los grupos que integran la Mesa.

Además, ha asegurado que desde su partido se estudiarán las querellas contra todos los organismos públicos que vulneren la legalidad vigente. "Nos da igual que sean banderitas de colorines o trapos estrellados. En democracia hay que respetar el Estado de Derecho y este es muy claro: en los edificios públicos solo banderas oficiales", ha concluido.