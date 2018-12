Vox recuerda a PP y Cs que es "imprescindible" para un pacto de investidura

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha recordado hoy al Partido Popular y a Ciudadanos que su partido es "imprescindible" para un pacto de investidura en el Parlamento autonómico por una mera "cuestión aritmética" y ha advertido: "En la siguiente fase de negociación tenemos que estar sí o sí".

En declaraciones a Efe, ha dicho que no van "a consentir que haya desprecio" hacia Vox porque tendrán que contar con esta formación política para una investidura, eso es de "Perogrullo", además de reclamar estar presentes en la Mesa de la Cámara.

El futuro portavoz parlamentario de Vox ha recordado que PP y Cs suman 47 escaños, insuficientes para una investidura, que requiere en la primera votación mayoría absoluta, establecida en 55 escaños, y mayoría simple en una segunda o sucesivas votaciones.

El PP obtuvo en las pasadas elecciones 26 escaños, 7 menos que en 2015, y Ciudadanos 21, 12 más, mientras que Vox logró 12, el PSOE 33, 14e menos, y Adelante Andalucía 17, tres menos que Podemos e IU por separado.

Serrano, cabeza de lista por Sevilla, ha anunciado que van a poner en marcha "lo antes posible" una comisión negociadora para el pacto de investidura, cuyos componentes aún no ha revelado pero ya están decididos y en la que llamarán al PP y a Ciudadanos para que oigan sus pretensiones.

El candidato de Vox no ha dicho lo que exigirán al PP ni a Ciudadanos para votar a favor de la investidura y ha agregado que sobre un posible pacto de gobierno entre los populares y Ciudadanos no tiene "ni idea" porque no es algo que les corresponda.

"En la siguiente fase de negociación tenemos que estar sí o sí", ha enfatizado Serrano, que ha reclamado presencia en la Mesa del Parlamento porque así lo recoge el reglamento y el nombramiento de un senador por "imperativo legal".