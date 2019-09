Vox lamenta que PP y Cs mantengan políticas de izquierdas en sus cien días

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, se ha felicitado este lunes por los primeros "cien días de gobierno sin la izquierda sectaria" en la capital, aunque ha lamentado que el gobierno de coalición del PP y Cs aplique todavía algunas "políticas de izquierdas".

Ortega Smith ha hecho una "valoración positiva" del desarrollo de algunas medidas que Vox consideró imprescindible para apoyar a José Luis Martínez-Almeida, entre ellas las de combatir a los manteros, desocupar inmuebles, apostar por grandes planes urbanísticos y revisar las subvenciones nominativas concedidas entre 2016 y 2019.

A este respecto, se ha mostrado convencido de que algunas "rayan la ilegalidad más absoluta" y de que "hay evidentes delitos de malversación de fondos públicos" en su concesión por parte del gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid).

Tras recalcar que "gracias a Vox no gobierna la izquierda en Madrid", ha argumentado que "tan importante es que no gobierne formalmente la izquierda, como que las políticas de la izquierda no se apliquen".

En esa línea, ha denunciado que no ve "ninguna voluntad" en el Gobierno de Almeida de "cerrar" Madrid Central y poner sobre la mesa un "paquete de medidas alternativas para rebajar la contaminación", como pide Europa.

"No han hecho nada para suprimir el más de medio millar de calderas de carbón, para abrir aparcamientos disuasorios y aparcamientos de residentes", se ha quejado.

También ha lamentado que el PP y Cs no hayan cumplido con su promesa de hacer una política de revisión fiscal y de supresión del gasto político "innecesario" y que se hayan "puesto de rodillas ante la izquierda en ideología de género".

De cara al debate de los próximos Presupuestos del Ayuntamiento para 2020, el portavoz de Vox ha advertido de que su intención es ir negociando "partida por partida".