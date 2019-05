Vox dice que PSOE, PP y Cs negocian un gran pacto para repartirse los gobiernos

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este jueves que PSOE, PP y Cs están intentado fraguar un gran pacto nacional socialdemócrata para repartirse los gobiernos autonómicos y municipales, además del central, aún en liza.

En una entrevista en RNE, Espinosa de los Monteros ha dudado de que PP y Cs tengan intención de formar gobiernos con el apoyo de Vox y se ha mostrado convencido de que ya están estudiando la opción de llegar a un acuerdo con los socialistas.

Se forjaría así en España, según el dirigente de Vox, un consenso socialdemócrata "legítimo", que situaría a su partido como los "auténticos líderes de la oposición".

Espinosa de los Monteros ha criticado que el martes el PP les comunicó que la negociación de los nuevos gobiernos sería "a tres bandas" con Cs y Vox y que, al día siguiente, los populares señalan que las conversaciones serán primero con Ciudadanos, un cambio de actitud que le lleva a asegura que hay un intento de "concertación" con el PSOE.

"Otra cosa es que se fragüe y que llegue a punto porque las veleidades personales y los problemas entre ellos no permitan que esto llegue a término, pero que se está intentado no me cabe duda", ha insistido el portavoz de Vox, que ha reiterado la negativa del partido a repetir la vía andaluza de pactos.