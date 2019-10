Vox arremete contra Sociedad Civil Catalana por excluirles de su manifestación: "Es un acto de rendición"

El presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha asegurado este viernes que no cuentan con Vox en su movilización. Sánchez Costa ha dicho no tener interlocución con el partido y, por tanto, no están invitados: "Hemos invitado a todos los que defienden la democracia, la Constitución y el autogobierno de Cataluñ", ha defendido.

Esta postura ha indignado a los dirigentes de Vox, que en diferentes comentarios en Twitter, recogidos por Europa Press, han arremetido contra la organización catalana. "Societat Civil Catalana emula las prácticas de exclusión de los separatistas", ha denunciado el líder del partido, Santiago Abascal.

En este sentido, ha reprochado a Sociedad Civil que invite a su protesta a los "nacionalistas moderados" y en cambio excluya "terriblemente" a "148.481 catalanes y a casi 3 millones de españoles que defienden el orden constitucional". "Os habéis retratado", ha reprochado.

Abascal ha recordado en este punto la concentración convocada por SCC en 2017 en la que la organización criticó después los gritos de algunos manifestantes pidiendo prisión para el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"El domingo podréis insultar desde vuestros micrófonos a la buena gente que pida Puigdemont a prisión llamándoles otra vez 'turbas del circo romano'. Pero este sábado 26 serán bienvenidos en la Plaza de Colón todos los españoles que defiendan la unidad de España", ha invitado Abascal llamando a los ciudadanos a sumarse a la concentración convocada por su partido en Madrid.

También el eurodiputado Jorge Buxadé ha censurado a Sociedad Civil Catalana y les ha acusado de preferir la foto con el líder del PSC, Miquel Iceta, o el líder de BCN Canvi, Manuel Valls. "Dice el presidente de SCC que no tiene interlocución con Vox. Pues habrá perdido mi número de teléfono", reprocha Buxadé.

"De todos modos, en una cosa tiene razón: No estamos por el autogobierno de Cataluña. Estamos por los derechos pisoteados por la turba separatista, por sus empleos, su modo de vivir y sentir, por nuestra Policía y por la unidad nacional", continúa el eurodiputado de Vox.