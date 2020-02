Vox exige impedir que Strawberry, condenado por enaltecer terrorismo, hable en el Congreso de libertad de expresión

Vox ha exigido este martes a la Mesa del Congreso que impida que el cantante de Def con Dos, César Strawberry, condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo, participe este jueves en la Cámara Baja en una Jornada sobre el Código Penal y Libertad de Expresión en España organizada por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI).

Así lo ha señalado el secretario cuarto del Congreso y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien ha acusado a los diputados de Más País, Iñigo Errejón e Inés Sabanés, de "engañar" al órgano de gobierno de la Cámara para conseguir autorización para celebrar el citado seminario en sede parlamentaria. Según ha denunciado, la formación entregó a la Mesa un programa "incompleto" que omitía la presencia del líder de Def con Dos.

Gil Lázaro ha recordado que Strawberry está condenado por el Supremo por enaltecimiento de terrorismo por varios tuits por los que en primer término había sido absuelto por la Audiencia Nacional. "Ahora es el momento de volver a secuestrar a Ortega Lara", "Viendo a Esperanza Aguirre echo de menos a los GRAPO", fueron algunas de las frases que escribió.

"PLATAFORMA DE PRESIÓN FRENTE AL TC"

Para Gil Lázaro, es "gravísimo" que el Congreso se convierta en "altavoz" de personas como Strawberry, máxime la misma semana en la que el Tribunal Constitucional va a estudiar los recursos contra la Ley de Seguridad Ciudadana --conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'-- presentados, entre otros, por el propio líder de Def con Dos.

"Nos parece que esto es una forma de convertir esta Cámara en una especie de plataforma de presión frente al Tribunal Constitucional", ha denunciado el diputado de Vox, quien ha acusado a Más País de no actuar "de buena fe" y ha pedido que se revoque la autorización para la organización del acto.

A sabiendas de que su solicitud iba a ser rechazada, Gil Lázaro ha exigido que a partir de ahora cualquier solicitud que presenten los grupos parlamentarios para la convocatoria de un acto o jornada en la sede de la soberanía nacional contenga expresamente el listado de todas las personas que prevén intervenir.

En el programa sobre las jornadas facilitado por el PDLI se prevé también la participación, entre otras personas de Antonia Ávalos Torres, feminista y co-creadora de la performance 'Coño insumiso' con la que se protestaba contra la frustrada reforma de la ley del aborto que impulsó el PP en 2013.

Ávalos Torres fue una de las acusadas por la Asociación de Abogados Cristianos de un delito de provocación al odio por razones religiosas y de otro contra los sentimientos religiosos por haber sacado el en procesión la representación de una vulva para protestar contra. Ella y sus compañeras fueron absueltas el pasado mes de octubre por un juzgado de Sevilla.

Nada más conocer la solicitud de Vox, el líder de Más País, Íñigo Errejón, ha recalcado que, cuando pidió permiso a la Mesa del Congreso para la celebración de este jornada, desconocía la presencia de Strawberry, pero en todo caso ha subrayado que no tiene "ningún problema" en que "cualquiera" pueda expresar su caso en la Cámara y ha denunciado la "histeria" por la que se quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión "del que piensa diferente".

UNIDOS PODEMOS PIDIÓ VETAR A MARTÍN VILLA EN 2017

En 2017, Unidos Podemos, que integraba el propio Errejón, dirigió un escrito a la Mesa del Congreso reclamando que el exministro Rodolfo Martín Villa fuera excluido de los actos conmemorativos del 40 aniversario de las elecciones de 1977.

Al igual que Vox, el PP también ha censurado que el líder de Def con Dos vaya a dar una charla en el Congreso, una institución que, en su opinión, "no debe estar para enaltecer a quienes enaltecen el terrorismo".

"Esto no puede ser", ha dicho su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, a quien le "sorprende, inquieta, alarma y produce un desasosiego profundo" de hasta dónde está dispuesto a llegar el PSOE y la Presidencia de la Cámara Baja en la "degradación" de las instituciones.

Preguntada también sobre esta jornada, la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido que el Congreso es "el templo de la palabra" al que puede acudir "todo el mundo" para explicar su posicionamiento o punto de vista.

"Defendemos la libertad de expresión aunque a mi personalmente no me guste Def con Dos ni muchas de las cosas que dice César Strawberry, pero siempre defenderé que pueda decirlas" ha manifestado. Eso sí, siempre y cuando lo que diga no suponga ningún delito.