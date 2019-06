El único edil de Vox en Zamora, alcalde de Roales con el apoyo de PP y PSOE

El apoyo de dos concejales del PP y uno del PSOE ha dado esta tarde la Alcaldía de Roales del Pan a David García Montes, el único concejal que había conseguido el partido de ultraderecha Vox en la provincia de Zamora en las elecciones municipales del 26-M.

La elección del nuevo responsable municipal, que fue además el edil que menos votos tuvo en este municipio del alfoz de Zamora, ya ha sido rechazada por la dirección provincial del PSOE aunque el concejal socialista que ha hecho posible la elección, Agustín Fernández Prieto, ha defendido su postura.

Fernández Prieto ha recordado que hace cuatro años la candidatura socialista que encabezó fue la más votada y logró tres ediles pero perdió la Alcaldía por el apoyo del PP a la que ha sido alcaldesa de los últimos cuatro años, que el 26-M fue la más votada pero únicamente obtuvo tres concejales de los siete de la Corporación.

Aún así ha señalado que no es una venganza por ello y ha dicho no temer que el PSOE le pueda retirar su confianza porque "yo no soy político", aunque ha dicho comprender que el partido "tenga presiones".

Ha mostrado su convencimiento de que lo que ha votado este sábado en la elección de alcalde que se ha realizado a mano alzada es "lo mejor para el pueblo".

El nuevo alcalde integrará en su equipo de Gobierno tanto a los dos ediles del PP como al del PSOE y éste último será el encargado de los asuntos que tengan que ver con las infraestructuras del pueblo, al estar él vinculado laboralmente al sector de la construcción.

Al respecto, el concejal socialista ha asegurado que "el peso lo voy a llevar yo, más que el alcalde" o al menos de forma "muy compartida" en la nueva Corporación municipal.

Por su parte, el máximo responsable municipal electo ha señalado que lo ocurrido en el pleno de investidura de este sábado por la tarde es "ejemplo de lo que es hacer nueva política" al dejar las siglas a un lado para unirse en favor del pueblo.

También ha indicado que si con la anterior Corporación municipal hubiera habido más transparencia no se hubiera llegado a la situación actual.

A su juicio, el pacto que le ha llevado a la Alcaldía supone la unión de vecinos de distintas ideologías que se unen por el bien de esta localidad de poco menos de un millar de habitantes situada a cinco kilómetros de Zamora.