La concejal de Vox en Zaragoza Carmen Rouco da positivo, pero ya ha pasado la enfermedad y está inmunizada

Rouco ha contado que no asistió al acto de Vox en Vistalegre el domingo pasado, pero si a la asamblea previa el día anterior, también en Madrid y que era más reducida de aforo, al igual que el otro concejal y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo.

En declaraciones a Europa Press, Carmen Rouco ha explicado que hace unos días se sentía "muy cansada, con dolor muscular y malestar", pero lo había atribuido a la intensa actividad municipal porque son solo dos concejales.

"Dicen que estoy inmunizada, pero es un virus nuevo y hay que ver la evolución. Me quedaré en casa en cuarentena hasta fin de mes". Rouco, ha indicado que su hija, estudiante universitaria, también ha tenido dolor muscular y cansancio, pero lo ha atribuido a los exámenes.

"Me he sorprendido con este diagnóstico. Espero que la mayoría de los contagiados lo puedan pasar así", ha deseado la concejal de Vox.

Por su parte, Julio Calvo ha informado de que se encuentra bien y sigue en cuarentena por precaución, pero no presenta síntomas y, de momento, no se ha hecho los análisis. "Posiblemente me los hagan porque están revisando al grupo de personas que fueron a los actos del partido en Madrid".