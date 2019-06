Vox deja abierta la posibilidad de retirar la enmienda al presupuesto andaluz

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández, ha afirmado este jueves que "sería una irresponsabilidad no estar abiertos a la posibilidad" de retirar la enmienda a la totalidad de los presupuestos del Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, que han registrado en la Cámara.

En rueda de prensa tras presentar la iniciativa en el Registro, Hernández ha señalado que ha habido "alguna conversación" con miembros del Ejecutivo, y que "lo que no se sabe es cuál será el desenlace" de estos contactos ni si darán fruto antes del próximo miércoles 12, día en el que se debaten las cuentas regionales.

Vox ha argumentado que "no existe una sola línea roja" sino "el cumplimiento del acuerdo" de investidura firmado con el PP, lo que, a su juicio, no está ocurriendo, además de resaltar que "el Gobierno es del PP y Ciudadanos" y advertir a la formación naranja de que "no puede estar cuatro años sacando presupuestos sin contar con el apoyo de Vox ni querer vincularse a este partido, porque es imposible".