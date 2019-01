Vox acusa a la izquierda de "buenismo" con los inmigrantes para que les voten

El líder andaluz de Vox, Francisco Serrano, ha acusado a los partidos de izquierda de ejercer el "buenismo" con los inmigrantes "ilegales" para que les voten en las próximas elecciones municipales de mayo.

En una entrevista con Efe, Serrano ha afirmado que "la izquierda, por intereses espurios, lo que quiere es que esta población de inmigrantes les vote en las próximas elecciones municipales".

Tras afirmar que Vox está "en contra de la inmigración no reglada e ilegal", Serrano ha lamentado que los partidos de la izquierda "no son los del buenismo que garantizan la dignidad de estas personas. Nosotros no estamos en contra de los inmigrantes, son nuestros hermanos y somos un pueblo de acogida", ha precisado.

Estos inmigrantes propician una "economía sumergida" en detrimento de "muchos andaluces" que están "en situación de exclusión social" y necesitan ayudas sociales, ha esgrimido.

También ha criticado que los inmigrantes "ya no se están molestando ni en regularizarse", y ha avanzado que va a "exigir" al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), que entregue a la Policía la documentación de los inmigrantes ilegales que hay en Andalucía para cumplir la Ley de Extranjería y expulsarlos del país.

La entrega de esa documentación está recogida en el acuerdo de investidura firmado con el PP, ha subrayado Serrano, que ha aportado datos de dos sindicatos policiales, la Federación Española de Policía y Unión Nacional de Policía, que cifran en unos 52.000 los inmigrantes "ilegales" en Andalucía.

Esta documentación la "retiene" el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la reclama la Policía, ha dicho Serrano, que se marca como otro de los objetivos de Vox en el Parlamento andaluz facilitar el retroceso de las políticas sociales al periodo en el que gobernaba José María Aznar (PP) y cambiar la política de atención a las maltratadas.

El portavoz parlamentario de Vox apuesta por la necesidad de defender "con eficacia" a las mujeres maltratadas y no con las "migajas" que les dan en la actualidad y reciben "más mujeres" de las que considera necesario.

Después de negar que en España exista una situación de patriarcado, "uno de los tabúes que nos están vendiendo", Serrano rechaza haber acuñado el término "feminazi" para criticar a las feministas, pero reconoce que las denomina "estalinistas de género" y asegura que, en realidad, "no quieren la igualdad".