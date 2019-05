Vox espera que "los acusados golpistas" no vuelvan al Congreso porque "no son merecedores"

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El diputado de Vox al Congreso por Zaragoza, Pedro Fernández, ha confiado este viernes en que "los acusados golpistas" no vuelvan a pisar el Congreso y "cuando llegue la sentencia de 1-O, que esperamos sea condenatoria, no puedan ejercer por siempre esos derechos políticos de los que no son merecedores".