Vox advierte de que no son "socios" de PP y Cs a los que acusa de "no tener sillones para tantas consejerías"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha advertido a PP y Ciudadanos de que no son sus "socios" y les ha acusado de "no tener sillones para tantas consejerías", aunque prefieren brindar su apoyo a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, a ser el "baluarte de las políticas radicales de la izquierda".

Durante su discurso en el debate de la segunda sesión del Pleno de investidura de este miércoles, Monasterio ha destacado la capacidad de diálogo que ha tenido su partido para que hoy se pueda investir a Ayuso.

"Entre ser el baluarte de las políticas de la izquierda y sus ideas totalitarias y permitir un gobierno del PSOE, ante eso sin lugar a dudas preferimos facilitar la investidura de Díaz Ayuso en la Comunidad, siempre que respete la representatividad de sus votantes en su justa representación. No queremos se sus socios", ha lanzado.

Monasterio ha incidido en que su compromiso con Ciudadanos y PP termina hoy, cuando acabe las votaciones, y que después su partido no dejará de trabajar "por España".

Así, ha reflejado lo poco oportuno que la administración pública aumente de 9 a 13 consejerías, que, a su juicio, irán acompañadas de viceconsejeros, directores generales. "No van a tener sillones para tantos consejeros", ha ironizado.

En este punto, ha avisado de que no van a permitir "ni cordones sanitarios" ni que ningún partido les traten como si fueran "apestados". "No retrocederemos ni un milímetro la defensa de nuestros votantes y las ideas que nos han traído hasta aquí, no cederemos ante las extorsiones ni a ningún chantaje", ha aseverado.

Su partido, ha dicho, se debe al "español corriente y común", al que se le dice que es un "facha" o un "nazi", el que habla de natalidad y despoblación, mientras desde aquí "financian el aborto con el dinero de todos los madrileños sin hacer apuestas de apoyo a la maternidad, pero sí tienen recursos para "el comisionado del bienestar animal".

"NOS DEBEMOS AL ESPAÑOL CORRIENTE COMÚN"

"Nosotros nos debemos al español corriente común preocupado porque las casa de apuestas arruinan la vida de sus hijos y de eso también venimos a hablar aquí y de igualdad. Porque no sé de qué igualdad van a hablar aquí cuando proponen que se alquilen nuestros vientres. Nos debemos al español corriente y común al que ustedes han abandonado, porque la izquierda pone las ideas, el centro las asume y la derecha las gestiona", ha sostenido

En este punto, Monasterio ha reconocido que son conscientes de que no tienen los apoyos suficientes para gobernar pero ha defendido que son determinantes para "facilitar la investidura" porque no van a "regalar" sus votos.

En cuanto a la situación de los menores no acompañados, cree que se está animando a los inmigrantes a jugarse las vidas en el mar y "favorecen a las mafias" lo que provoca que cada vez más las calles "sean inseguras". A su juicio, hacer un "trato de favor a la inmigración ilegal" supone un agravio comparativo con quienes entran en el país y "se adaptan a la forma de vida" de los madrileños.

"Esto no es una cuestión de xenofobia ni ninguna de esas majaderías a las que estamos acostumbrados escuchar. Los políticos debemos dar ejemplo cumpliendo la Ley y dar ejemplo a otras regiones como por ejemplo Cataluña", ha defendido.

GABILONDO ES "UN HOMBRE INTELIGENTE EN UN PARTIDO EQUIVOCADO"

Al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, le ha dicho que "nunca" podrían votarle porque es un hombre "inteligente en un partido equivocado". "Soy consciente de que no quería nuestros votos, prefiere los de ETA, los de los comunistas como el secretario general de su partido (Pedro Sánchez) que llegó a la Moncloa aupado por los enemigos de España", ha criticado.

También se ha dirigido directamente al portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que cree que utiliza las instituciones como "trampolín" para cobrarse la "venganza" con el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Usted a veces parece moderado comparado con Isa Serra, parece usted menos peligroso", ha ironizado.

A la candidata 'popular' y a Aguado les ha recordado que formarán un gobierno de coalición gracias a los apoyos de Vox y que tendrán que "renunciar a alguna medida" de las 155 que han pactado, porque no van a defraudar a su electorado. "Nuestro compromiso con PP y Vox acaba cuando empieza el de ustedes. Mis mejores deseos para la candidata", ha concluido.