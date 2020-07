Vox asegura que el 'caso Dina' demuestra que "las únicas cloacas" que existen son "las del coletas"

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente de Vox ha insistido en que el caso de la exasesora es "un montaje de Podemos" porque, según ha apuntado, "al final, quien manipulaba y circulaba fotos íntimas de mujeres era el propio" Iglesias.

Espinosa de los Monteros se ha expresado así después de que su partido presentase una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el propio Iglesias, Bousselham, la abogada que en principio representó a ambos en una pieza del caso Villarejo (Tándem), Marta Flor; y uno de los fiscales de la causa, Ignacio Stampa, a quienes atribuye seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal considera que lo ocurrido es constitutivo de denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito -- de los artículos 456 y 457 Código Penal--, estafa procesal, del artículo 250.1.7º del Código Penal--, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal-- y revelación de secretos, de los artículo 417 y 418 del Código Penal--.

En este sentido, el portavoz parlamentario ha cargado contra la formación morada por haber estado acusando "durante años al Estado" de haber creado una policía patriótica y de la aparición de las conocidas cloacas del Estado.

"Si fuera así, no han tenido mucho éxito", ha afirmado, para después explicar que, de ser cierto, Iglesias y otros dirigentes de Podemos no habrían llegado nunca a la Moncloa. "No es más que una trama interna con relaciones entre ellos y lo que revelan es que era todo mentira. Las únicas cloacas son las del coletas", ha zanjado.