Vox celebra que el Constitucional admita su recurso contra estado de alarma

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha felicitado este miércoles por que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite sus recursos contra los decretos del estado de alarma y contra el que permite al vicepresidente Pablo Iglesias formar parte de la comisión sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En su segunda intervención en el pleno del Congreso que debate la ampliación del estado de alarma, Abascal ha insistido en que esta media se ha convertido en un estado de excepción "encubierto" con la suspensión de derechos y libertades fundamentales.

Ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber planteado un "chantaje" y una "mentira" al decir que "o nosotros o el caos" y ha subrayado que, con los argumentos que ha defendido para recabar apoyos a la prórroga, el estado de alarma podría extenderse toda la legislatura.

Ha cuestionado, además, que el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no haya querido dar los nombres de las once personas encargadas de determinar las fases de "desescalada" en las comunidades autónomas para que no "sufran presiones".

"¿Pero en qué país cree que está? ¿De verdad cree que vamos a permitir un comité secreto? ¿Quién le ha dado ese consejo soviético?", ha preguntado Abascal, que ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia que, a su juicio, tiene Sánchez de Iglesias y su agenda "comunista totalitaria".

Abascal ha preguntado además al jefe del Ejecutivo si va a permitir las manifestaciones en coches que convocará Vox y le ha advertido de que "desconoce a los españoles si pretende evitar que protesten cuando se ven arruinados y amenazados con este Gobierno".

"No confunda la solidaridad y el buen comportamiento de los españoles con la mansedumbre", ha recalcado el líder de Vox, para quien el Gobierno de Sánchez e Iglesias es un "peligro" por su "incapacidad, negligencia y sectarismo".