Vox pide un compromiso para desbloquear Madrid: "No tiene sentido aceptar un acuerdo cerrado como un trágala"

"Lo que no tiene sentido es aceptar un acuerdo cerrado como un trágala", ha subrayado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Europa Press en las que ha defendido que "lo lógico" es que las tres formaciones de centroderecha vuelvan a reunirse.

En este sentido, ha indicado que con la reunión a tres con PP y Ciudadanos de este martes "se abrió un camino" y quedaron en mantener nuevas reuniones , por su parte, ha dicho, existe un "moderado optimismo" para que la próximas semana se logre "abrir una vía" que desencalle la situación.

"No planteamos ninguna condición más que sentarnos a hablar"", ha indicado Monasterio, que ha apostillado que "se puede ser creativo" en las fórmulas para que las tres formaciones se sientan cómodas y lograr un "compromiso" que permita que los votantes de todos ellos "se sientan representados".

Tras reiterar que no quieren estar en un gobierno ni están obsesionados "por la foto" aunque tampoco están dispuestos a entregar un cheque en blanco, ha recalcado que "no tendría sentido" no llegar a un acuerdo cuando Ciudadanos "ha dejado claro que no quiere hacer una política de izquierda" y apoyar al PSOE para que gobierno Ángel Gabilondo y, además, existen "suficientes puntos en común para echar a andar la legislatura"

"De la misma manera que no pretendemos que se aplique nuestro programa al cien por ciento no pueden pedirnos sumisión al programa acordado por PP y Ciudadanos", ha recalcado para exigir un "mínimo común denominador" para que las tres formaciones estén contentas.

Así, tras recordar que Vox tiene la mano tendida y mantiene su papel de "facilitador de acuerdos", ha reiterado que sigue exigiendo que no haya "cordones sanitarios" ni se llame "apestados" a sus votantes, actitudes que recuerdan a los supremacistas que trataban como inferiores a otros.

"Estamos aquí por ideas, no por estar en el gobierno. Solo queremos que se defiendan algunas de nuestras ideas", ha enfatizado Monasterio, que, en cualquier caso, se ha mostrado contraria a una repetición electoral y ha incidido en que sería "absurdo" y una pérdida de tiempo porque Vox volvería "a ser determinante" y la situación volvería a ser la misma.